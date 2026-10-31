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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار بالمحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، فضلا عن فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة .

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الجديدة 27 17

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 17

بلطيم 25 19

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 16

العريش 26 16

رفح 26 16

رأس سدر 28 19

نخل 25 10

كاترين 22 08

الطور 28 19

طابا 25 16

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

الاسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 17

مطروح 25 16

السلوم 26 15

سيوة 27 14

رأس غارب 28 19

سفاجا 29 20

مرسى علم 29 21

الشلاتين 31 23

حلايب 29 24

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 23

أبرق 31 22

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 27 16

بني سويف 27 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 28 16

قنا 29 17

الأقصر 30 17

أسوان 31 19

الوادى الجديد 29 17

أبوسمبل 32 18

درجات الحرارة الرياح حالة البحر المتوسط محافظات ومدن مصر الأرصاد الظواهر الجوية

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