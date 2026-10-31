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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: غدا الأحد فرصة أخيرة للمتخلفين عن اختبارات القبول بمعهد الخط العربي والزخرفة

قطاع المعاهد الأزهرية يمنح فرصة جديدة
قطاع المعاهد الأزهرية يمنح فرصة جديدة
عبد الرحمن محمد

منح قطاع المعاهد الأزهرية فرصة جديدة أمام المتقدمين لاختبارات القبول بمعهد الأزهر للخط العربي والزخرفة، ممن لم يتمكنوا من الحضور في الموعد المحدد سابقًا، معلنًا تنظيم اختبار جديد غدًا الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر قطاع المعاهد الأزهرية.

ويستهدف القرار تمكين المتقدمين الذين حالت ظروفهم دون أداء الاختبارات في موعدها السابق من استكمال خطوات القبول، وإتاحة فرصة أخرى أمامهم لخوض الامتحان، بما يضمن مراعاة ظروفهم وعدم حرمانهم من التقدم للمعهد. 

فرصة إضافية للمتخلفين عن اختبارات القبول

ويأتي تحديد الموعد الجديد برعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، ووفق توجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويعكس القرار توجه الأزهر الشريف نحو تيسير إجراءات القبول، والتعامل مع الحالات التي تعذر عليها الالتزام بالموعد السابق، من خلال إتاحة فرصة بديلة لاستكمال الاختبارات. 

ومن المقرر أن يستقبل مقر قطاع المعاهد الأزهرية المتقدمين المعنيين غدًا الأحد في العاشرة صباحًا، لأداء امتحان القبول الذي لم يتمكنوا من خوضه في موعده المحدد.

معهد الخط العربي والزخرفة.. رعاية للمواهب وحماية للتراث

ويؤكد تنظيم الاختبار مجددًا اهتمام الأزهر الشريف باكتشاف المواهب الفنية ورعايتها، وفتح المجال أمام الراغبين في دراسة فنون الخط العربي والزخرفة، بما يساعد على التعرف على القدرات الإبداعية الواعدة والعمل على تنميتها وصقل مهارات أصحابها.

كما يرتبط هذا التوجه بالدور الذي يؤديه معهد الأزهر للخط العربي والزخرفة في تعليم أصول هذا الفن العريق، والحفاظ على مكانته باعتباره جزءًا مهمًا من التراث الحضاري والثقافي.

 ويستهدف المعهد نقل خبرات الخط العربي والزخرفة إلى الأجيال الجديدة، وتشجيع المبدعين على تطوير قدراتهم الفنية، بما يدعم استمرار هذا الفن الأصيل ويحافظ على حضوره عبر الأجيال.


 

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