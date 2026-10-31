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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الكارت الموحد 2026.. خطوات وشروط الحصول على البديل الرقمي لبطاقة التموين

الكارت الموحد 2026
الكارت الموحد 2026
خالد يوسف

في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق "الكارت الموحد 2026"، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، حيث يهدف الكارت الجديد إلى دمج بطاقة التموين التقليدية مع خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات البريدية وبطاقات الهوية في أداة ذكية واحدة آمنة، ومع تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل هذه المنظومة، يتساءل الكثيرون عن خطوات وطرق استخراج الكارت الموحد، والمحافظات المستهدفة، وأبرز المزايا التي يقدمها لتسهيل المعاملات اليومية بأسلوب متطور وعصري.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2026

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخراج الكارت الموحد 2026، اتباع الخطوات التالية:

- فتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد للمواطن المستفيد.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي.

استخراج الكارت الموحد 2026

- تسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلًا باسم صاحب بطاقة الرقم القومي لدى إحدى شركات المحمول.

- تجهيز الكارت بوسائل تحقق بيومترية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

- إرسال رسالة نصية إلى المواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت.

- ويتم تسليم الكارت مجانًا للمواطنين، مع مشاركة الهيئة القومية للبريد في إجراءات الإصدار والتسليم.

أماكن استلام الكارت الموحد

بعد وصول الرسالة النصية، يتوجه المواطن إلى المكان المحدد بها لاستلام الكارت خلال المدة المقررة، وتشمل مراكز الاستلام:

- مكاتب البريد.

- مكاتب التموين.

- وحدات التأمين الصحي الشامل.

أماكن استلام الكارت الموحد

- ديوان عام المحافظة .

وتستمر إتاحة الكارت للاستلام لمدة شهر من تاريخ إرسال الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، تتاح فترة إضافية لمدة شهر بديوان عام المحافظة، قبل إلغاء الكارت في حال عدم استلامه.

خدمات واستخدامات الكارت الموحد

لا يقتصر دور الكارت الموحد على صرف الدعم التمويني، إذ يمكن استخدامه في عدد من المعاملات، من بينها:

- إيداع واستقبال الأموال مباشرة على البطاقة.

- سداد قيمة المشتريات عبر ماكينات نقاط البيع.

خدمات واستخدامات الكارت الموحد

- صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية من المخابز والبدالين.

- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

- إجراء مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.

- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

مميزات الكارت الموحد 2026

يوفر الكارت الموحد عدد كبير من المميزات، أبرزها:

- دمج خدمات متعددة في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية.

- استخدام الكارت في عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار.

مميزات الكارت الموحد 2026

- إتاحة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

- استخدام وسائل التحقق الذكية للتأكد من وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

- فتح حساب شخصي للمستفيد لدى الهيئة القومية للبريد دون تكلفة.

- دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة عند الاستلام

يتم استلام الكارت من مركز التسليم المحدد في الرسالة باستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، وذلك دون رسوم، من خلال موظفي الهيئة القومية للبريد.

الأوراق المطلوبة عند الاستلام

ويتم تفعيل خدمات المدفوعات على الكارت، بينما يعلن لاحقًا عن مواعيد تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وفقًا لجدول تطبيق المنظومة.

الكارت الموحد 2026 البديل الرقمي لبطاقة التموين التحول الرقمي منظومة الخدمات الحكومية خدمات التأمين الصحي الشامل

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