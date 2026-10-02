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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تفاصيل منظومة الكارت الموحد الجديد في مصر وأماكن ومواعيد إصداره

الكارت الموحد
الكارت الموحد
خالد يوسف

أطلقت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات مشروع الكارت الموحد 2026، ليحل تدريجياً محل بطاقة التموين التقليدية، حيث تهدف هذه المنظومة المتطورة إلى دمج العديد من الخدمات الحكومية الأساسية في بطاقة ذكية واحدة، تشمل الدعم التمويني، والخدمات البريدية، والتأمين الصحي الشامل، ومع تصاعد تساؤلات المواطنين حول خطوات وسهولة استخراج الكارت الموحد، تسعى الدولة لتقديم تجربة خدمية رقمية ميسرة وآمنة.


خطوات استخراج الكارت الموحد 2026

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج الكارت الموحد 2026، اتباع الخطوات التالية:

الكارت الموحد

- فتح حساب شخصي لدى الهيئة القومية للبريد للمواطن المستفيد.
- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي.
- تسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلًا باسم صاحب بطاقة الرقم القومي لدى إحدى شركات المحمول.
- تجهيز الكارت بوسائل تحقق بيومترية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.
- إرسال رسالة نصية إلى المواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت.


- ويتم تسليم الكارت مجانًا للمواطنين، مع مشاركة الهيئة القومية للبريد في إجراءات الإصدار والتسليم.

أماكن استلام الكارت الموحد

بعد وصول الرسالة النصية، يتوجه المواطن إلى المكان المحدد بها لاستلام الكارت خلال المدة المقررة، وتشمل مراكز الاستلام:

أماكن استلام الكارت

- مكاتب البريد.
- مكاتب التموين.
- وحدات التأمين الصحي الشامل.
- ديوان عام المحافظة.
وتستمر إتاحة الكارت للاستلام لمدة شهر من تاريخ إرسال الرسالة النصية، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، تتاح فترة إضافية لمدة شهر بديوان عام المحافظة، قبل إلغاء الكارت في حال عدم استلامه.

خدمات واستخدامات الكارت الموحد

لا يقتصر دور الكارت الموحد على صرف الدعم التمويني، إذ يمكن استخدامه في عدد من المعاملات، من بينها:
- إيداع واستقبال الأموال مباشرة على البطاقة.
- سداد قيمة المشتريات عبر ماكينات نقاط البيع.

استخدامات الكارت

- صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية من المخابز والبدالين.
- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
- إجراء مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية.
- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

مميزات الكارت الموحد 2026

يوفر الكارت الموحد عدد كبير من المميزات، أبرزها:
- دمج خدمات متعددة في بطاقة إلكترونية واحدة، تشمل التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية.
- استخدام الكارت في عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع لدى التجار.


- إتاحة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.
- استخدام وسائل التحقق الذكية للتأكد من وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.
- فتح حساب شخصي للمستفيد لدى الهيئة القومية للبريد دون تكلفة.

استلام الكارت

- دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة عند الاستلام

يتم استلام الكارت من مركز التسليم المحدد في الرسالة باستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، وذلك دون رسوم، من خلال موظفي الهيئة القومية للبريد.

ويتم تفعيل خدمات المدفوعات على الكارت، بينما يعلن لاحقًا عن مواعيد تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وفقًا لجدول تطبيق المنظومة.

بديل رقمي لبطاقة التموين بطاقة التموين الكارت الموحد الهيئة القومية للبريد خدمات التموين وزارة الاتصالات

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