شانجان هنتر 2026.. كرفان متنقل للتخيم والسفر | صور

تقدم شانجان الصينية مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن هنتر 2026 تأتي بتوجه مختلف يرتبط بالسفر والرحلات والتخييم، حيث أن لا تكتفي بتكوينها كوسيلة للنقل، وإنما تأتي بتصميم كرفان كبير يضم تجهيزات مخصصة للإقامة والاستراحة خلال الرحلات.

محرك شانجان هنتر 2026

تعتمد شانجان هنتر 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات وبسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 171 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر.

شانجان هنتر 2026 كرفان

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات من خلال نظام دفع رباعي 4WD ، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 80 لترًا.

تصميم شانجان هنتر 2026

تنتمي شانجان هنتر 2026 إلى فئة الكرفانات الكبيرة، وتبلغ أبعادها الخارجية 5,995 مم طولًا و2,170 مم عرضًا، بينما يصل ارتفاعها إلى 2,880 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,430 مم، في حين يبلغ الخلوص الأرضي 215 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 3,087 كجم.

شانجان هنتر 2026 كرفان

وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بالتقنية نفسها، وتعتمد هنتر على جنوط من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى مكان خلفي مخصص للإطار البديل.

شانجان هنتر 2026 كرفان

تجهيزات شانجان هنتر 2026

يأتي المقود متعدد الوظائف، بينما تعتمد منظومة المعلومات والترفيه على شاشة بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث، وتوجد كذلك شاشة للعدادات بقياس 7.5 بوصة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

شانجان هنتر 2026 كرفان

وتشمل هذه التجهيزات مقاعد وطاولات متحركة يمكن إعادة ترتيبها وفق الحاجة، إلى جانب مصدر للمياه وحوض للاستخدام خلال الرحلات، وتتضمن المساحة الخلفية أيضًا مكانًا مخصصًا للاستراحة، إلى جانب عدد من أماكن التخزين التي يمكن استخدامها لحفظ المستلزمات والأدوات اللازمة أثناء السفر والتخييم.