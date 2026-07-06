سعر شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية

تواصل شانجان الصينية تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من السيارات، ومنها السيارة UNI-S موديل 2027 التي تقدم ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، مع انطلاقها عبر فئتين هما Platinum و Royal.

تصميم شانجان UNI-S موديل 2027

تعتمد شانجان UNI-S موديل 2027 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طول السيارة 4,550 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,865 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,680 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,656 مم، كما تأتي السيارة مزودة بجنوط قياس 19 بوصة في الأمام والخلف.

شانجان UNI-S موديل 2027

وتضم السيارة منظومة إضاءة حديثة تعتمد على تقنية LED في مختلف أجزائها، حيث زودت بمصابيح أمامية تعمل بهذه التقنية إلى جانب إضاءة نهارية LED والمصابيح الخلفية أيضًا، إلى جانب مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وسقف بانوراما.

شانجان UNI-S موديل 2027

محرك شانجان UNI-S موديل 2027

تعتمد شانجان UNI-S موديل 2027 على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، دون الاعتماد على نظام هجين، ويولد المحرك قوة تصل إلى 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات.

شانجان UNI-S موديل 2027

وتتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع، حيث يمكن الحصول عليها بنظام الدفع الأمامي أو بنظام الدفع الكلي وفقًا للفئة، كما تختلف معدلات استهلاك الوقود بحسب نظام الدفع، إذ تسجل السيارة معدلات تصل إلى 18.5 كيلومترًا لكل لتر في إحدى الفئات، بينما تبلغ 16.1 كيلومترًا لكل لتر في الفئة الأخرى.

أسعار شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية

تقدم شانجان السيارة UNI-S موديل 2027 في السوق السعودي بفئتين مختلفتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعرها من 84,985 ريالا، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 97,635 ريالا.