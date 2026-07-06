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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. مواصفات شيفروليه كابتيفا EV 2026 الجديدة

شيفروليه كابتيفا EV
شيفروليه كابتيفا EV
صبري طلبه

تطرح شيفروليه مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، ويأتي من بينها الطراز الكهربائي الجديد كابتيفا EV موديل 2026، الذي يعمل بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية، مع تصميم ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك شيفروليه كابتيفا EV

تعتمد شيفروليه كابتيفا EV موديل 2026 على محرك كهربائي واحد يولد قوة إجمالية تبلغ 201 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 310 نيوتن متر. 

وترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية، كما زودت السيارة ببطارية سعتها 60 كيلوواط ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 415 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

شيفروليه كابتيفا EV 

داخلية شيفروليه كابتيفا EV 

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تدعم منظومة المعلومات والترفيه الاتصال عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح ربط الهواتف الذكية والاستفادة من تطبيقات الملاحة والوسائط المختلفة، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة تعرض بيانات القيادة.

وتشمل تجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا EV مقعدًا للسائق يعمل بالضبط الكهربائي مع 6 وضعيات مختلفة، إضافة إلى نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، إلى جانب مقود حركة متعدد الوظائف.

شيفروليه كابتيفا EV وأنظمة المساعدة 

حصلت شيفروليه كابتيفا EV موديل 2026 على مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، حيث تضم نظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما زودت السيارة بأنظمة متابعة المسار التي تشمل التحذير عند مغادرة الحارة المرورية والمساعدة على البقاء داخلها.

شيفروليه كابتيفا EV 

وتضم السيارة مجموعة إضافية من تجهيزات السلامة تشمل حساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل الاصطفاف، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات.

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