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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كورفيت ستينجراي 2027 بسرعة خارقة.. وهذا سعرها عالميًا

كورفيت ستينجراي 2027
كورفيت ستينجراي 2027
صبري طلبه

كشفت شيفروليه عن كورفيت ستينجراي 2027 باعتبارها واحدة من أبرز سيارات الأداء العالي ضمن فئة السيارات الخارقة، حيث تنتمي إلى عائلة السوبركارز التي تركز على تقديم مستويات متقدمة من القوة والتسارع. 

ويأتي هذا الطراز امتدادًا لتاريخ طويل من سيارات كورفيت التي ارتبط اسمها بالأداء الرياضي في السوق الأمريكي والعالمي، مع تطور مستمر في التصميم والهندسة والقدرات الميكانيكية عبر الأجيال المختلفة، ما جعلها واحدة من أكثر الأسماء حضورًا في عالم السيارات الرياضية.

أداء وتسارع كورفيت ستينجراي 2027

تعتمد كورفيت ستينجراي 2027 على قدرات تسارع قوية، حيث تنطلق من السكون إلى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وهو ما يعكس طبيعة السيارة الموجهة للأداء العالي. 

 كورفيت ستينجراي 2027

كما تستطيع السيارة قطع مسافة ربع الميل في 11.0 ثانية، مع سرعة خروج تصل إلى 124 ميل في الساعة، أي ما يقارب 200 كيلومتر في الساعة، ما يضعها ضمن الفئة التي تنافس سيارات السوبركارز من حيث الاستجابة والقوة على الطريق.

 كورفيت ستينجراي 2027

كورفيت ستينجراي 2027 بمحرك V8 

تعتمد السيارة على محرك LS6 V8 جديد بسعة 6.7 لتر، وهو ما يمنحها طابعًا ميكانيكيًا تقليديًا لمحركات الأداء العالي، مع قوة تصل إلى 535 حصانًا، إضافة إلى عزم دوران يبلغ 520 رطل-قدم.

ويعكس هذا المحرك توجه شيفروليه نحو الحفاظ على هوية المحركات الكبيرة ذات الثماني أسطوانات، مع تطويرها لتقديم أداء أكثر كفاءة واستجابة أعلى أثناء القيادة الرياضية.

 كورفيت ستينجراي 2027

سعر كورفيت ستينجراي 2027 عالميًا

تطرح شيفروليه كورفيت ستينجراي 2027 بسعر يبدأ من 73,495 دولارًا في الأسواق العالمية، وهو ما يجعلها من الخيارات المنافسة ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء.

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