قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم
ليس لي حاجة في بطاقة التموين فهل يجوز إعطائها لآخر للاستفادة منها؟.. دار الإفتاء ترد
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي
إبراهيم حسن: صلاح يلعب في أكثر من مركز مع حسام حسن.. وفتوح ومنعم صعب يلحقوا ماتش الأرجنتين
سفير إيران في الصين : بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز
فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026
لأول مرة منذ 75 عامًا.. الغاز الطبيعي يقترب من إزاحة النفط كأكبر مصدر أمريكي للطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 489 حصان .. مواصفات مرسيدس C كلاس الكهربائية

مرسيدس C كلاس الكهربائية
مرسيدس C كلاس الكهربائية
صبري طلبه

تضع مرسيدس طراز C كلاس الكهربائي الجديدة ضمن فئة السيارات التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات المتقدمة، مستندة إلى منظومة دفع كهربائية تعتمد على محركين ونظام دفع كلي للعجلات. 

منظومة كهربائية تعتمد على محركين ودفع كلي

تعتمد مرسيدس C كلاس الكهربائية على محركين كهربائيين، وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 489 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 800 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مرسيدس C كلاس الكهربائية

أداء مرسيدس C كلاس الكهربائية

تحتاج مرسيدس C كلاس إلى 4 ثوان فقط للانطلاق من السكون 0 حتى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة، وتستمد السيارة الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 94 كيلوواط ساعة، تسمح بقطع مسافة تصل إلى 727 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

مقصورة مرسيدس C كلاس 

زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد يدعم وظائف متعددة، بالإضافة إلى خاصية التدفئة والذاكرة، كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 14 بوصة مدمجة ضمن لوحة عرض كبيرة يصل قياسها إلى 39.1 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.3 بوصة ضمن نفس اللوحة.

مرسيدس C كلاس الكهربائية

وتدعم منظومة الترفيه الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي من Burmester يتكون من 19 سماعة، بالإضافة إلى وجود شاحنين لاسلكيين للهواتف في الصف الأول، ونظام تكييف الهواء أوتوماتيكيًا مع التحكم في منطقتين منفصلتين، إلى جانب فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية. 

كما تتوفر خاصية تدفئة مقاعد الصف الثاني، بينما يحصل السائق والراكب الأمامي على مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي مع الذاكرة، وتدعم التدفئة والتبريد والتدليك، مع إضاءة داخلية محيطية، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مع نظام لمساعدة السائق أثناء ركن السيارة.

مرسيدس C كلاس الكهربائية

مرسيدس C كلاس وأنظمة المساعدة

تضم مرسيدس C كلاس الكهربائية مجموعة واسعة من أنظمة دعم السائق، من بينها مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء، وسائد هوائية أمامية وجانبية لكل من السائق والراكب الأمامي، مع انظمة الفرامل ABS و EBD، ونظام ESP.

مرسيدس مرسيدس C كلاس مرسيدس C كلاس الكهربائية مواصفات مرسيدس C كلاس الكهربائية السيارة مرسيدس C كلاس الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بصحراوي المنيا

الواقعة

بعد جدل السوشيال ميديا.. حبس المسن المتهم في التح.رش بفتاة سوهاج| تفاصيل

ميناء دمياط

ميناء دمياط يتداول 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد