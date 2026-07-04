بقوة 489 حصان .. مواصفات مرسيدس C كلاس الكهربائية

تضع مرسيدس طراز C كلاس الكهربائي الجديدة ضمن فئة السيارات التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات المتقدمة، مستندة إلى منظومة دفع كهربائية تعتمد على محركين ونظام دفع كلي للعجلات.

منظومة كهربائية تعتمد على محركين ودفع كلي

تعتمد مرسيدس C كلاس الكهربائية على محركين كهربائيين، وتبلغ القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 489 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 800 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مرسيدس C كلاس الكهربائية

أداء مرسيدس C كلاس الكهربائية

تحتاج مرسيدس C كلاس إلى 4 ثوان فقط للانطلاق من السكون 0 حتى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة، وتستمد السيارة الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 94 كيلوواط ساعة، تسمح بقطع مسافة تصل إلى 727 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

مقصورة مرسيدس C كلاس

زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد يدعم وظائف متعددة، بالإضافة إلى خاصية التدفئة والذاكرة، كما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 14 بوصة مدمجة ضمن لوحة عرض كبيرة يصل قياسها إلى 39.1 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 10.3 بوصة ضمن نفس اللوحة.

مرسيدس C كلاس الكهربائية

وتدعم منظومة الترفيه الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي من Burmester يتكون من 19 سماعة، بالإضافة إلى وجود شاحنين لاسلكيين للهواتف في الصف الأول، ونظام تكييف الهواء أوتوماتيكيًا مع التحكم في منطقتين منفصلتين، إلى جانب فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية.

كما تتوفر خاصية تدفئة مقاعد الصف الثاني، بينما يحصل السائق والراكب الأمامي على مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي مع الذاكرة، وتدعم التدفئة والتبريد والتدليك، مع إضاءة داخلية محيطية، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مع نظام لمساعدة السائق أثناء ركن السيارة.

مرسيدس C كلاس الكهربائية

مرسيدس C كلاس وأنظمة المساعدة

تضم مرسيدس C كلاس الكهربائية مجموعة واسعة من أنظمة دعم السائق، من بينها مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء، وسائد هوائية أمامية وجانبية لكل من السائق والراكب الأمامي، مع انظمة الفرامل ABS و EBD، ونظام ESP.