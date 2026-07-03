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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 850 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ فيراري 12 Cilindri الخارقة

فيراري 12 Cilindri
فيراري 12 Cilindri
صبري طلبه

تُعد فيراري واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، إذ تأسست في إيطاليا عام 1947، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمها بتطوير سيارات تعتمد على الأداء المرتفع والتقنيات المستمدة من عالم السرعة. 

وقدمت العلامة الإيطالية على مدار عقود مجموعة كبيرة من الطرازات التي اعتمدت على محركات قوية وتصميمات رياضية، لتصبح جزءًا من تاريخ صناعة السيارات الفاخرة.

ويأتي طراز فيراري 12 Cilindri امتدادًا لهذا التاريخ العريق، حيث يعتمد على محرك مكون من 12 أسطوانة، ويصنف ضمن السيارات الخارقة التي تركز على الأداء العالي، ليضع نفسه بين أقوى الطرازات التي تقدمها الشركة في الوقت الحالي.

فيراري 12 Cilindri

تصميم فيراري 12 Cilindri

تحمل فيراري 12 Cilindri أبعادًا تعكس طبيعتها الرياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4,733 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,176 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,292 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,700 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,560 كجم.

فيراري 12 Cilindri

كما تعتمد السيارة فيراري 12 Cilindri على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية من التقنية نفسها، فيما ترتكز على جنوط من الألمنيوم قياس 21 بوصة في الأمام والخلف.

فيراري 12 Cilindri

فيراري 12 Cilindri ومحرك V12 

يعتمد إصدار فيراري 12 Cilindri على محرك بنزين بسعة 6.5 لتر، يتكون من 12 أسطوانة، وهو أحد أبرز العناصر التي تميز السيارة، ويولد المحرك قوة تبلغ 830 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 678 نيوتن متر.

فيراري 12 Cilindri

وتنتقل القوة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع DCT مكون من 8 سرعات، كما تأتي السيارة فيراري 12 Cilindri  بخزان وقود تبلغ سعته 92 لترًا.

فيراري 12 Cilindri

أرقام الأداء وتسارع فيراري 12 Cilindri

تستطيع السيارة فيراري 12 Cilindri الانطلاق من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، وهو ما يبرز سرعة استجابة منظومة الحركة وقدرتها على تحقيق تسارع قوي في زمن قصير، كما تبلغ السرعة القصوى 340 كيلومترًا في الساعة.

فيراري فيراري 12 Cilindri مواصفات فيراري 12 Cilindri السيارة فيراري 12 Cilindri تسارع فيراري 12 Cilindri

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