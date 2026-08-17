النهاردة فرحه .. لحظة العثور على عريس كفر الشيخ جثة في ترعة عزبة عدس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظات مؤثرة خلال العثور على الطبيب الشاب مصطفى عامر، الذي توفي إثر انقلاب سيارته داخل ترعة عزبة عدس بمحافظة كفر الشيخ، أثناء توجهه إلى عروسته، قبل ساعات من موعد زفافه.

وظهر خلال الفيديو عدد من الأهالي وهم يقفزون إلى مياه الترعة للبحث عن العريس، عقب انقلاب سيارته داخل المياه، قبل أن يتمكنوا من العثور عليه وانتشاله من الترعة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين المتواجدين في موقع الحادث.

وشهد طريق دسوق – شباس الملح – المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حادثًا مأساويًا، بعدما انحرفت سيارة الطبيب الشاب عن الطريق وانقلبت داخل الترعة المجاورة، أثناء توجهه إلى عروسته استعدادًا لإتمام زفافه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت جهود البحث عن الطبيب وانتشال السيارة من المياه، فيما شارك عدد من الأهالي في عمليات البحث، حتى تم العثور على الدكتور مصطفى عامر وإخراجه من الترعة.

وجرى نقل الطبيب الشاب إلى مستشفى دسوق العام، في محاولة لإسعافه وإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.

وأثار خبر وفاة الطبيب حالة من الحزن والصدمة بين أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة، خاصة أن الحادث وقع قبل ساعات قليلة من موعد زفافه، حيث كانت الأسرة تستعد للاحتفال بليلة العمر وبدء حياة جديدة مع عروسته.

وتحولت أجواء الفرح المنتظر إلى مأساة مفجعة، بعدما رحل الدكتور مصطفى عامر قبل أن تكتمل فرحته، تاركًا حالة من الحزن بين عائلته وعروسته وأصدقائه وكل من عرفه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا من موقع الحادث، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للطبيب الراحل، والصبر والسلوان لأسرته وعروسته، بعدما تحولت ساعات قليلة كانت مخصصة للاحتفال بالزفاف إلى واحدة من أكثر اللحظات قسوة وحزنًا على أسرته ومحبيه.