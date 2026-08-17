رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

تحولت رحلة لاعبة الجمباز والأيروبيك ناتالي ريمون إلى مأساة، بعدما لقيت مصرعها برفقة والدتها، إثر تعرضهما لحادث سير مروع.

تفاصيل مصرع لاعبة الجمباز

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث سير ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبإجراء الفحص تبين مصرع ناتالي ريمون، لاعبة الأيروبيك والحاصلة على ميدالية ذهبية، ووالدتها.

وجرى نقل جثمانا الضحيتين إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، بينما بدأت الأجهزة الأمنية في الاستماع إلى أقوال شهود العيان، لكشف تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.

إجراءات رسمية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.