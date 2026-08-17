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274 رحلة دولية تصل مطار الغردقة خلال يومين مع استمرار انتعاش الحركة السياحية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

274 رحلة دولية تصل مطار الغردقة خلال يومين مع استمرار انتعاش الحركة السياحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد مطار الغردقة الدولي حركة جوية وسياحية نشطة خلال يومي السبت والأحد، مع استقبال 274 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الوجهات المختلفة، وعلى متنها أعداد كبيرة من السائحين من جنسيات متعددة، في ظل استمرار تدفق الحركة السياحية إلى مدن البحر الأحمر.

وسجل المطار خلال اليومين ارتفاعًا في معدلات وصول الوفود السياحية، بالتزامن مع استمرار الموسم الصيفي، وسط مؤشرات على تزايد الإقبال على الغردقة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الشاطئية التي تستقطب السائحين من مختلف الأسواق الدولية.

وتواصل الجهات المعنية داخل مطار الغردقة الدولي استعداداتها لاستقبال الرحلات الوافدة، من خلال تنظيم حركة الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للسائحين، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات الدخول ونقل الوفود إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على ساحل البحر الأحمر.

وتستفيد المنشآت السياحية بالغردقة من انتظام حركة الطيران الدولي، بما يدعم زيادة أعداد النزلاء ويعزز النشاط السياحي والخدمي بالمدينة، خاصة مع الإقبال على الشواطئ والأنشطة البحرية والرحلات الترفيهية التي تتميز بها المنطقة.

وتأتي هذه الحركة في إطار استمرار تدفق الرحلات الجوية إلى مدن البحر الأحمر، بما يعكس استمرار الطلب على المقاصد السياحية المصرية خلال الموسم الصيفي، ويعزز من فرص نمو القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مطار الغردقة

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