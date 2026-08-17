سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

تتصدر وظائف لمن فوق سن الـ40 من وزارة العمل اهتمامات الباحثين عن فرص عمل خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل، إطلاق مبادرة تستهدف أصحاب الخبرات الذين تجاوزوا سن الأربعين، وتوفر لهم فرصًا وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وسنوات خبرتهم العملية.

وتأتي المبادرة في إطار توجه يستهدف دعم أصحاب الخبرات وإعادة دمجهم في سوق العمل، من خلال تجاوز فكرة أن العمر يمثل عائقًا أمام الحصول على وظيفة، والتركيز بدلًا من ذلك على الكفاءة والمهارات والخبرات المتراكمة التي يمتلكها المتقدمون.



وتستهدف المبادرة الباحثين عن فرصة عمل جديدة، وكذلك من فقدوا وظائفهم ويرغبون في العودة إلى سوق العمل، أو الراغبين في تحسين أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم داخل مؤسسات وشركات جديدة.



ما هي مبادرة وظائف لمن فوق سن الـ40؟

أطلقت وزارة العمل مبادرة «فوق الـ40» بالتعاون مع شركة «شغلني»، بهدف دعم أصحاب الخبرات الذين تجاوزوا سن الأربعين وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم في قطاعات ومجالات مختلفة، وفقًا لما يتناسب مع مؤهلات كل متقدم وخبراته المهنية.

وتقوم المبادرة على فكرة أساسية تتمثل في أن الكفاءة والخبرة هما المعيار الحقيقي للحصول على فرصة عمل، وليس العمر، خاصة أن عددًا من أصحاب الخبرات قد يواجهون صعوبات عند البحث عن وظائف جديدة بعد تجاوز سن الأربعين، رغم امتلاكهم سجلًا مهنيًا وخبرات عملية يمكن أن تمثل قيمة كبيرة لأصحاب الأعمال.

وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرة إلى إعادة توظيف هذه الخبرات والاستفادة منها داخل سوق العمل، بما يحقق استفادة متبادلة بين الباحثين عن الوظائف والشركات التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة تمتلك خبرة عملية وقدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج.

أهداف المبادرة وأبرز المستفيدين

تستهدف وظائف لمن فوق سن الـ40 من وزارة العمل تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها توفير فرص عمل مناسبة لأصحاب الخبرات، ودعم ثقافة التوظيف التي تعتمد على الكفاءة والمهارات بدلًا من العمر.

وتتضمن أبرز أهداف المبادرة ما يلي:

توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين.

دعم ثقافة التوظيف القائمة على الخبرة والكفاءة والمهارات.

مساعدة الباحثين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

ربط أصحاب الخبرات بالشركات والمؤسسات التي تبحث عن كوادر مؤهلة.

الاستفادة من الخبرات المهنية المتراكمة في مختلف القطاعات.

تعزيز فرص التشغيل وتقليل التحديات التي تواجه أصحاب الخبرات.

وتؤكد المبادرة أن الخبرة العملية تمثل قيمة مضافة لأي مؤسسة، خاصة عندما ترتبط بالمهارات المطلوبة والقدرة على أداء المهام الوظيفية بكفاءة، وهو ما يجعل الاستفادة من أصحاب الخبرات مكسبًا لكل من الموظف وصاحب العمل.

من يمكنه التقديم في مبادرة وظائف فوق سن الـ40؟

تستهدف المبادرة الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين، ممن يمتلكون خبرات عملية ومهنية في مجالات مختلفة، سواء كانوا يبحثون عن فرصة عمل جديدة أو يرغبون في العودة إلى سوق العمل بعد فقدان وظائفهم.

كما يمكن للراغبين في تحسين أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم السابقة داخل مؤسسات جديدة التسجيل في المبادرة، إلى جانب أصحاب الخبرات الذين يرغبون في توظيف مهاراتهم في بيئة عمل مختلفة.

وتفتح وظائف لمن فوق سن الـ40 من وزارة العمل المجال أمام تخصصات متنوعة، مع مراعاة توافق الفرص المتاحة مع المؤهلات والخبرات التي يقدمها المتقدم عند التسجيل، بحيث تساعد البيانات المسجلة في الوصول إلى المرشح المناسب للوظيفة المناسبة.

رابط التقديم وخطوات التسجيل

أتاحت وزارة العمل التسجيل إلكترونيًا من خلال استمارة مخصصة للمبادرة، ويمكن للراغبين في التقديم تجهيز بياناتهم واتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان تسجيل الطلب بصورة صحيحة.



ويتمثل أول إجراء في تجهيز سيرة ذاتية حديثة تتضمن المؤهلات الدراسية والخبرات السابقة والوظائف التي شغلها المتقدم، ثم الدخول إلى استمارة التسجيل الإلكترونية الخاصة بالمبادرة.

رابط الاستمارة للمتقدمين https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5v4WbSa_gBVUg2_s23nuixUhZJra1yqWdYEScqt1_VqMSw/viewform

رابط الاستمارة الثاني للشركات :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-s31mtanmeiBXiw8gOBRG-5MxifPyNi8NHbLo3cxWxvd2-g/viewform

وبعد الدخول إلى الاستمارة، يقوم المتقدم بإدخال البيانات الشخصية والوظيفية المطلوبة بدقة، ثم تحديد الوظيفة التي يرغب في الحصول عليها وفقًا لمؤهلاته وخبراته، وبعد مراجعة البيانات يتم إرسال طلب التسجيل.

وتُحفظ بيانات المتقدمين داخل قاعدة بيانات المبادرة لحين توافر فرصة وظيفية تتناسب مع خبراتهم واحتياجات جهات التوظيف المشاركة، على أن يتم التواصل مع المتقدمين عند وجود فرصة مناسبة.

الأوراق والبيانات المطلوبة للتقديم

تتطلب عملية التسجيل تقديم مجموعة من البيانات الأساسية التي تساعد على تقييم المتقدم وربطه بالفرص الوظيفية المتاحة، ويأتي في مقدمتها إعداد سيرة ذاتية حديثة توضح الخبرات والمؤهلات.

وتشمل البيانات المطلوبة عند التسجيل:

الاسم بالكامل.

السن.

رقم الهاتف.

المحافظة.

المؤهل الدراسي.

عدد سنوات الخبرة.

آخر وظيفة تم شغلها.

الوظيفة المطلوبة.

الحالة الوظيفية الحالية.

الراتب المتوقع.

إمكانية السفر أو الانتقال.

إمكانية العمل بنظام الورديات «الشيفتات».

موعد الاستعداد لبدء العمل.

وتساعد هذه البيانات في تكوين صورة واضحة عن المتقدم، كما تسهم في عملية المطابقة بين خبراته ومؤهلاته وبين الوظائف التي تطرحها الشركات والمؤسسات المشاركة.

الشركات مدعوة للمشاركة

لا تقتصر المبادرة على الباحثين عن العمل، إذ وجهت وزارة العمل الدعوة أيضًا إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من أصحاب الخبرات للانضمام إلى المبادرة وتسجيل بياناتها واحتياجاتها من العمالة.

وتستهدف مشاركة الشركات توسيع قاعدة الوظائف المتاحة أمام المتقدمين، بما يسمح بوجود فرص حقيقية تتناسب مع الخبرات المتراكمة لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين.

وأكدت الوزارة أن الشركات التي تؤمن بأن الخبرة والكفاءة تمثلان أساس النجاح يمكنها المشاركة في المبادرة وإتاحة فرص عمل حقيقية لأصحاب الخبرات، بما يعزز استفادة القطاع الخاص من كوادر تمتلك سنوات طويلة من الممارسة المهنية.

إقبال كبير على المبادرة

حظيت وظائف لمن فوق سن الـ40 من وزارة العمل باهتمام واسع منذ الساعات الأولى لإطلاق المبادرة، إذ سجلت المبادرة نحو 10 آلاف طلب توظيف خلال أول 24 ساعة، وهو رقم يعكس حجم الإقبال من جانب أصحاب الخبرات الباحثين عن فرص عمل جديدة.

ويشير هذا الإقبال إلى حجم الحاجة إلى مبادرات تستهدف الفئات التي تمتلك خبرات عملية لكنها قد تواجه تحديات عند البحث عن وظيفة جديدة بعد تجاوز سن الأربعين.

كما يعكس حجم الطلب أهمية توفير قنوات تربط بين هذه الفئة من الباحثين عن العمل وبين الشركات التي تحتاج إلى مهارات وخبرات عملية جاهزة، بدلًا من استبعاد المتقدم بسبب عامل السن وحده.



لماذا تعد المبادرة فرصة مهمة لأصحاب الخبرات؟

تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل سوق العمل المصري، إذ تمنح أصحاب الكفاءات فرصة جديدة لإثبات قدراتهم والاستفادة من سنوات العمل السابقة.

وفي المقابل، تحصل الشركات على فرصة للوصول إلى كوادر تمتلك خبرة عملية وقدرة على تحمل المسؤولية والتعامل مع متطلبات العمل، فضلًا عن إمكانية الاندماج بصورة أسرع في بيئة العمل مقارنة بمن يبدأون مسيرتهم المهنية من الصفر.

وتعكس وظائف لمن فوق سن الـ40 من وزارة العمل توجهًا يعتمد بصورة أكبر على الكفاءة والخبرة والمهارات، بما يحقق استفادة متبادلة بين الباحثين عن العمل وجهات التوظيف، ويدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وفتح مسارات جديدة أمام أصحاب الخبرات.

ومن خلال قاعدة البيانات التي يتم تكوينها عبر التسجيل، يمكن ربط المتقدمين بالفرص التي تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، وهو ما يمنح أصحاب الخبرات فرصة للوصول إلى وظائف تتوافق بصورة أكبر مع قدراتهم المهنية.

فرصة جديدة للعودة إلى سوق العمل

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو ابتعدوا عن سوق العمل لفترة، إذ تتيح لهم إعادة تقديم خبراتهم ومؤهلاتهم أمام جهات تبحث عن كوادر لديها القدرة على العمل وتحمل المسؤولية.

كما تمثل فرصة للراغبين في الانتقال إلى وظيفة جديدة أو تحسين أوضاعهم المهنية، خاصة أن عملية التسجيل تعتمد على مجموعة من البيانات التي توضح الخبرة السابقة والوظيفة المطلوبة والراتب المتوقع والاستعداد للانتقال أو العمل بنظام الورديات.

وبذلك، تسعى المبادرة إلى تحقيق قدر أكبر من التوافق بين احتياجات أصحاب العمل وتطلعات الباحثين عن الوظائف، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات بدلًا من اعتبار تجاوز سن الأربعين عائقًا أمام التوظيف.