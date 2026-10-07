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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
أسماء عبد الحفيظ

قد تبدو عضة الكلب مجرد جرح عابر، خصوصًا إذا كانت الإصابة بسيطة ولم تسبب نزيفًا شديدًا، لكن التعامل معها بطريقة خاطئة قد يعرض الشخص لمضاعفات خطيرة. لذلك لا يجب الاعتماد على النصائح المتداولة بين الناس دون معرفة التصرف الصحيح بعد التعرض للعضة.

وتحذر الجهات الصحية من خطورة داء الكلب، وهو مرض فيروسي يمكن أن ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب، خاصة من خلال العض أو الخدش. وفي المقابل، يمكن الوقاية منه إذا جرى التعامل مع التعرض بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب.

3 حاجات إحظر فعلها بعد عضة الكلب

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم! 

1. لا تضع وصفات شعبية على مكان العضة

  • من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام مواد منزلية أو وصفات شعبية على الجرح اعتقادًا بأنها تمنع العدوى أو تقتل الميكروبات.
  • لكن التصرف الصحيح هو تنظيف مكان الإصابة جيدًا بالماء الجاري والصابون، وليس تغطيته بمواد مجهولة أو تجربة وصفات منزلية.
  • وتوصي منظمة الصحة العالمية بغسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد التعرض مباشرة، لأن تنظيف الجرح من أهم خطوات الوقاية من داء الكلب وتقليل خطر العدوى.

2. لا تنتظر ماذا يحدث للجرح

  • حتى لو كانت العضة صغيرة، لا يفضل تجاهلها، خصوصًا إذا كان الكلب مجهولًا أو غير معروف ما إذا كان حصل على تطعيم ضد داء الكلب.
  • التعامل الطبي المبكر ضروري لتقييم الإصابة وتحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى إجراءات وقائية ضد داء الكلب، فضلًا عن تقييم الحاجة إلى تطعيم التيتانوس أو علاج آخر وفقًا لحالة الجرح.
  • وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن قرار العلاج الوقائي بعد التعرض يعتمد على نوع العضة وشدتها وحالة الحيوان وإمكانية تقييمه.

3. ما تعتبرش إن التطعيم ضد السعار مش ضروري لمجرد إن الكلب شكله سليم

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم! 
  • شكل الحيوان وحده لا يكفي لاتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى الوقاية من داء الكلب.
  • إذا تعرضت لعضة من كلب، يجب إخبار الطبيب بتفاصيل الواقعة، وهل الكلب معروف أم مجهول، وهل يمكن الوصول إلى صاحبه ومعرفة حالته التطعيمية، وما إذا كان الحيوان يمكن مراقبته بطريقة آمنة.
  • وبناءً على هذه المعلومات وطبيعة التعرض، يحدد الطبيب أو الجهة الصحية المختصة ما إذا كان المصاب يحتاج إلى العلاج الوقائي بعد التعرض.

تعمل إيه فورًا بعد عضة الكلب؟

  • أول خطوة هي غسل مكان الإصابة بالماء الجاري والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل، مع تنظيف الجرح جيدًا.
  • بعد ذلك يجب طلب التقييم الطبي في أسرع وقت، خاصة إذا كانت العضة عميقة أو في الوجه أو الرأس أو اليد، أو إذا كان الكلب مجهولًا، أو لا يمكن التأكد من تطعيمه ضد داء الكلب.
  • ولا تحاول خياطة الجرح أو إغلاقه بنفسك، لأن التعامل مع جروح عضات الحيوانات يحتاج إلى تقييم طبي، وقد تختلف طريقة التعامل معها حسب مكان الإصابة ودرجة التلوث واحتمال حدوث العدوى.

هل كل عضة كلب تعني الإصابة بالسعار؟

  • التعرض لعضة كلب لا يعني تلقائيًا الإصابة بداء الكلب، لكن الخطورة لا يمكن تحديدها من شكل الجرح وحده.
  • ولهذا السبب يجب تقييم الواقعة طبيًا، خصوصًا أن داء الكلب من الأمراض الخطيرة التي تصبح شبه قاتلة بعد ظهور الأعراض، بينما يمكن الوقاية منه بدرجة كبيرة إذا جرى إعطاء العلاج الوقائي المناسب بعد التعرض وقبل ظهور الأعراض.

علامات تستدعي سرعة التوجه للطبيب

تحتاج عضة الكلب إلى اهتمام طبي سريع إذا كان الجرح عميقًا، أو النزيف لا يتوقف، أو ظهرت علامات مثل الاحمرار والتورم والألم المتزايد أو ارتفاع درجة الحرارة.

كما تستدعي العضة تقييمًا سريعًا إذا كان الكلب غير معروف أو هرب ولا يمكن معرفة حالته، أو إذا كان هناك شك في حصوله على التطعيمات اللازمة.

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