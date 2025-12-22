قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيرته التنزانية تعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات بنية تحتية
رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

احمي نفسك من عضة كلب بتلك الطريقة.. بدون ألم

عقر كلب
عقر كلب
محمد غالي

بعد وفاة شاب من محافظة المنوفية بسبب عضة الكلب، يبحث عدد كبير من المواطنون، عن طرق الوقاية من عضة الكلب، والتي قد تسبب الوفاة في بعض الاحيان. 

وتوفي اليوم الاثنين الشاب حسان عادل أبوحسن، طالب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات في محافظة المنوفية، بعد صراع طويل مع مضاعفات عضة كلب.

حيث ظل في غيبوبة نحو ثلاثة أشهر قبل أن يفقد حياته، في حادث أثار حزنا واسعا بين أهالي قريته والمواطنين، وسط دعوات للتوعية حول مخاطر الإهمال الطبي بعد التعرض لعضات الحيوانات.

الوقاية من عضة كلب

عضة الكلب

تفاصيل الواقعة


عض كلب بدأت الحادثة بها في قرية طليا بمركز أشمون، عندما تعرض حسان لعقر كلب أثناء تواجده في الحقول القريبة من منزله قبل نحو ثلاثة أشهر.
تلقى الشاب الإسعافات الأولية وتوجه إلى مستشفى أشمون العام لتلقي جرعات مصل عقر الكلاب المقررة، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعا، ودخل في غيبوبة قبل نقله إلى حميات أشمون ووضعه في قسم العناية المركزة، وظل في حالة حرجة حتى وفاته.

وأكدت أسرة حسان استمرار الحالة الحرجة رغم جهود الأطباء، فيما من المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد سيدي خفاجي وسط حالة من الحزن الشديد.

مخاطر عقر الكلب


رغم أن عقر الكلب قد يبدو بسيطا، إلا أنه يحمل مخاطر صحية كبيرة، إذ يمكن أن ينقل عدوى بكتيرية أو فيروسية عبر لعاب الحيوان، وقد تتطور الإصابة إلى التهابات شديدة أو مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل الطبي السريع معها.

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

العدوى البكتيرية التي قد تؤدي لالتهاب شديد في الجرح والأنسجة المحيطة.
انتقال العدوى إلى مجرى الدم وفقدان القدرة على الشفاء التدريجي.
الإصابة بداء الكلب (السعار)، وهو فيروس يهدد الجهاز العصبي وقد يكون مميتا بعد ظهور الأعراض.

نصح الأطباء

وينصح الأطباء بغسل الجرح فورا بالماء والصابون، ثم التوجه إلى أقرب قسم طوارئ للحصول على اللقاح المضاد للسعار والجرعات الوقائية اللازمة، حتى لو بدت الإصابة بسيطة.

عضة كلب

رأي الأطباء والتحذير


أوضح الأطباء أن تدهور حالة حسان إلى غيبوبة طويلة قبل الوفاة قد يرجع إلى تفشي العدوى أو المضاعفات التي لم تستجب بشكل كاف للعلاج، مؤكدين ضرورة مراقبة أي حالة تعرض لعضة كلب بشكل مستمر لدى مختصين.
وحذر الأطباء من أن التهاون في التعامل مع عضات الحيوانات قد يؤدي إلى مضاعفات عصبية حادة تهدد الحياة.

عضة كلب

إجراءات الوقاية بعد التعرض لعضة كلب

غسل مكان العض جيدا تحت الماء الجاري مع الصابون لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع تطهير المنطقة بمطهر.
التوجه إلى أقرب مستشفى فورا لتلقي الرعاية الطبية.
البدء في معالجة الجرح وتلقي الجرعات الدوائية خلال أول 6 ساعات بعد التعرض لضمان الوقاية من داء الكلب.
يتكون لقاح داء الكلب من خمس جرعات تعطى في الأيام 0 و3 و7 و14 و30 عبر الحقن في العضل.
إذا تعرض الشخص للعض مرة أخرى خلال عام من التطعيم، يكفي جرعة واحدة.
إذا تكرر التعرض خلال ثلاث سنوات، يجب أخذ ثلاث جرعات منشطة.
إذا تجاوزت الفترة بين التعرضين ثلاث سنوات، يجب تلقي الجرعات الخمس كاملة من جديد.

عضة الكلب مدينة السادات محافظة المنوفية مضاعفات عضة كلب الإهمال الطبي عضات الحيوانات الوقاية من عضة كلب

