احمي نفسك من عضة كلب بتلك الطريقة.. بدون ألم

بعد وفاة شاب من محافظة المنوفية بسبب عضة الكلب، يبحث عدد كبير من المواطنون، عن طرق الوقاية من عضة الكلب، والتي قد تسبب الوفاة في بعض الاحيان.

وتوفي اليوم الاثنين الشاب حسان عادل أبوحسن، طالب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات في محافظة المنوفية، بعد صراع طويل مع مضاعفات عضة كلب.

حيث ظل في غيبوبة نحو ثلاثة أشهر قبل أن يفقد حياته، في حادث أثار حزنا واسعا بين أهالي قريته والمواطنين، وسط دعوات للتوعية حول مخاطر الإهمال الطبي بعد التعرض لعضات الحيوانات.

الوقاية من عضة كلب

تفاصيل الواقعة



عض كلب بدأت الحادثة بها في قرية طليا بمركز أشمون، عندما تعرض حسان لعقر كلب أثناء تواجده في الحقول القريبة من منزله قبل نحو ثلاثة أشهر.

تلقى الشاب الإسعافات الأولية وتوجه إلى مستشفى أشمون العام لتلقي جرعات مصل عقر الكلاب المقررة، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعا، ودخل في غيبوبة قبل نقله إلى حميات أشمون ووضعه في قسم العناية المركزة، وظل في حالة حرجة حتى وفاته.

وأكدت أسرة حسان استمرار الحالة الحرجة رغم جهود الأطباء، فيما من المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد سيدي خفاجي وسط حالة من الحزن الشديد.

مخاطر عقر الكلب



رغم أن عقر الكلب قد يبدو بسيطا، إلا أنه يحمل مخاطر صحية كبيرة، إذ يمكن أن ينقل عدوى بكتيرية أو فيروسية عبر لعاب الحيوان، وقد تتطور الإصابة إلى التهابات شديدة أو مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل الطبي السريع معها.

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

العدوى البكتيرية التي قد تؤدي لالتهاب شديد في الجرح والأنسجة المحيطة.

انتقال العدوى إلى مجرى الدم وفقدان القدرة على الشفاء التدريجي.

الإصابة بداء الكلب (السعار)، وهو فيروس يهدد الجهاز العصبي وقد يكون مميتا بعد ظهور الأعراض.

نصح الأطباء

وينصح الأطباء بغسل الجرح فورا بالماء والصابون، ثم التوجه إلى أقرب قسم طوارئ للحصول على اللقاح المضاد للسعار والجرعات الوقائية اللازمة، حتى لو بدت الإصابة بسيطة.

رأي الأطباء والتحذير



أوضح الأطباء أن تدهور حالة حسان إلى غيبوبة طويلة قبل الوفاة قد يرجع إلى تفشي العدوى أو المضاعفات التي لم تستجب بشكل كاف للعلاج، مؤكدين ضرورة مراقبة أي حالة تعرض لعضة كلب بشكل مستمر لدى مختصين.

وحذر الأطباء من أن التهاون في التعامل مع عضات الحيوانات قد يؤدي إلى مضاعفات عصبية حادة تهدد الحياة.

إجراءات الوقاية بعد التعرض لعضة كلب

غسل مكان العض جيدا تحت الماء الجاري مع الصابون لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع تطهير المنطقة بمطهر.

التوجه إلى أقرب مستشفى فورا لتلقي الرعاية الطبية.

البدء في معالجة الجرح وتلقي الجرعات الدوائية خلال أول 6 ساعات بعد التعرض لضمان الوقاية من داء الكلب.

يتكون لقاح داء الكلب من خمس جرعات تعطى في الأيام 0 و3 و7 و14 و30 عبر الحقن في العضل.

إذا تعرض الشخص للعض مرة أخرى خلال عام من التطعيم، يكفي جرعة واحدة.

إذا تكرر التعرض خلال ثلاث سنوات، يجب أخذ ثلاث جرعات منشطة.

إذا تجاوزت الفترة بين التعرضين ثلاث سنوات، يجب تلقي الجرعات الخمس كاملة من جديد.