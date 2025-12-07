قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

مصطفى الشيمي
مصطفى الشيمي
مصطفى الشيمي

اسمه يونس . طفلٌ نشأ على ندرة الاستقرار؛ كل ما يرتبط به يختفي فجأة، وكل ما يعتاد عليه يفلت من يده في لحظة. يعيش مع جدّه في بيتٌ فاره قديم بقرية هادئة، بيتٍ يملؤه الصمت والذكريات أكثر مما يملؤه الحضور.
كان ولداً هادئ الطباع، يبحث دائمًا عن السكينة. قليل الكلام، يُفضّل الجلوس عند النافذة يراقب الطريق الترابي الممتد أمام البيت. لم يعرف الأصدقاء، أو ربما لم يُجِد الاحتفاظ بهم، إلى أن قرر في أحد الأيام أن يقتني كلبًا. أراد رفيقًا لا يرحل حين يعتاد عليه.
كان الفتى هو من سمّاه "كوبك". لم يختر الاسم صدفة ؛ وجده في كتابٍ قديم تحدّث عن المدن الباردة ، فأُعجب بصوت الكلمة ، وشعر أنها تُشبه لون عيني رفيقه الجديد ، هادئة  وثابتة، كشيء لا يتغيّر.

جاء "كوبك"، الهَسكي الأبيض كالثلج، بعينين زرقاوين كنهار شتوي صافٍ لا يُنسى. جماله يلفت النظر، لكن خلف البريق كان هناك ضجيج مستمر؛ يعوي طوال الليل ثم يصمت بمجرد أن يراه. في السيارة، يجلس بجواره، يضع رأسه على كتفه، ينظر للطريق كحارس لكل فراغ عاشه قبل ظهوره.

لم يتحمّل الجد هذا الضجيج ، فهو يرى الأمر بعينٍ أخرى ، يرى الدنيا مكانًا مؤقتًا، كان يؤمن أن لا شيء يبقى في هذه الدنيا ، كل ما فيها يذهب: البشر، الأمان ، الابن ، حتى لو كان "كوبك" لن يغيّر له نظرته. وفي يومٍ ضاق ذرعًا، فَكَّ الرباط عن رقبة "كوبك" وطرده. الغريب أنه لم يتحرك خطوة واحدة نحو الخارج، ظلّ واقفًا عند الباب يراقب الداخل بعيونٍ حائرة. وحين بدأ الجد يدفعه بالقوة، كانت كل نظرة تقول:
"هناك من أريد البقاء لأجله."

لم يخرج "كوبك" إلا بعد ضربٍ قاسٍ. وعند آخر لحظة، التفت نحو النافذة. رأى الصديق الوحيد واقفًا خلف الزجاج لا يستطيع فعل شيء. هذه الالتفاتة كانت كافية لتزرع الشكّ في قلب "كوبك" : ربما لا أحد يبقى حقًا.

اختفى  وتحوّل البيت إلى مساحةٍ فارغة. لم يمر يوم دون أن يبحث لوكا  عنه في الطرق الجانبية وأطراف القرية. حتى فى  الليالي البارده ، كان يصغي لأي صوت بعيد، يميز بين العواء الحقيقي والذكرى.

ذات ليلةٍ ساكنة ، تسلّل صوتٌ مألوف من الحقول البعيده،   نبرة ضعيفة لكنها واضحة استيقظ فجأة كأن أحدهم ناداه باسمه. أسرع الفتى إلى الجد يخبره. لم يسأله كيف يعرف، نزل الجد معه، وسارا في طريق ضيق، حارة تتقابل فيها السيارات. كادوا يصطدمون أكثر من مرة، لكن الصوت قادهم كعلامة لا تخطئ.

ثم ظهر المشهد... 
"كوبك" كان مربوطًا بسلسلة إلى جذع شجرة. أثر الحديد غائر في رقبته، الجسد هزيل، الأضلاع بارزة. العيون الزرقاء فقدت بريقها لكنها لم تفقد الحياة. لمعة صغيرة ظهرت حين اقترب الفتى، دمعة فرح مختلطة بضعفٍ شديد.

تجمّد لحظةً أمام المنظر. شعر بثقلٍ في صدره لا يعرف له وصفًا؛ هذا ليس الرفيق الذي غادر، بل ظلّه. أما الجد، فصمت طويلًا، يحمل في قلبه ندمًا مكبوتًا لا يُقال. الكبار لا يعترفون بأخطائهم… يصمتون فقط عند رؤية نتائجها، صمت يشبه الاعتراف والاعتذار دون كلمات.

عاد "كوبك" إلى البيت. لم يصدر صوتًا، لم يطلب طعامًا. اتجه مباشرةً إلى مكانه القديم عند الباب، تمدّد في نفس الرقعة كأنه عاد من سفر طويل. منذ تلك الليلة، صار الهدوء عادة جديدة فيه. لم يعد يعوي. صار يكتفي بنظرةٍ طويلة نحو من يحبّه، نظرة تفيض بالثقة أكثر من الكلام.

في كل مساء، يجلس الصديقان متقابلين. لا حديث مسموعًا بينهما، ومع ذلك هناك شيء واضح يتردّد في الهواء:
بعض الفقد يداويه الحضور، ولو تأخّر. وبعض الدروس تأتي من مخلوق لم يقل حرفًا واحدًا في حياته، لكنه فهم معنى العودة أكثر من الجميع.

أما يونس ، فقد تعلم شيئًا لم يكن يدركه قبل ذلك:
أن أكثر الذين يسكنون قلوبنا، لا يحتاجون للكلام كي يبقوا… يكفي أن ينظروا إلينا بطريقةٍ لا ينظر بها أحد.

الصمت الذكريات السكينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

ترشيحاتنا

حادث القطامية

نجاة السائق بأعجوبة وشهامة المصريين في الإطفاء.. انقلاب سيارة ربع نقل وتفحهمها بالقطامية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 76 متهما في خلية الهيكل الإداري لـ 17 فبراير

طلق نارى

مصرع شاب بطلق نارى فى قرية فاو قبلى بقنا

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

المزيد