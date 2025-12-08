الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات وصفت بالدراماتيكية للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان موجهة إلى الداخل الإيراني.

يأتي ذلك مع استمرار تصاعد التوتر في المنطقة وتقديرات غربية تعتبر أن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل باتت “مسألة وقت”.

وبحسب موقع "سروجيم" العبري، دعا بازشكيان المواطنين إلى اعتماد ما سماه "نهج الطوارئ الوطني"، مشددًا على ضرورة استعادة "روح الحرب" في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

وقال الرئيس الإيراني في تصريحاته إن على الإيرانيين “التصرف بحزم وإيصال رسالة واضحة إلى خصوم الجمهورية الإسلامية”، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى إغلاق المتاجر والاستعداد للحرب".

وأكد بازشكيان أن تعزيز حالة التأهب الشعبي والاستعداد لمواجهة أي طارئ سيحد – وفق تعبيره – من قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على اتخاذ خطوات ضد إيران في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات وسط حالة من الترقب الدولي للتطورات المتسارعة بين طهران وتل أبيب، في وقت يحذر فيه مراقبون من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة.