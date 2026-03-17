سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة رينو ميجان موديل 2023‏.

تأتي رينو ميجان موديل 2023 بخيارين من المحركات؛ الأول بسعة 1600 سي سي (تنفس طبيعي) بقوة 115 حصان مع ناقل حركة CVT، والثاني محرك تيربو سعة 1300 سي سي يوفر أداءً أقوى بقوة 150 حصان وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي التعشيق (Dual Clutch) من 7 سرعات.

ومن حيث التصميم والمساحة، تتميز السيارة رينو ميجان موديل 2023، بمظهر عصري مع إضاءة LED أمامية وخلفية، وتوفر مقصورة واسعة بشنطة خلفية سعتها 503 لتر.

كما تضم السيارة، تجهيزات رفاهية متنوعة تشمل شاشة تعمل باللمس تدعم أنظمة الهواتف الذكية، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وكارت رينو الذكي لدخول وتشغيل السيارة دون مفتاح.

أما بالنسبة للأمان والتكنولوجيا؛ فالسيارة رينو ميجان موديل 2023، مجهزة بأنظمة متطورة مثل الفرامل المانعة للغلق (ABS)، توزيع الفرامل الإلكتروني (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP).

كما تحتوي الفئات الأعلى على 6 وسائد هوائية، كاميرا خلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما تضفي لمسة من الفخامة.

وعن سعر السيارة رينو ميجان موديل 2023‏‏‏‏‏‏؛ فيأتي بمتوسط 860 ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎