منحة عيد العمال العادية.. بدء صرف 355 مليون جنيه لـ236 ألف عامل عبر منافذ البريد

أكد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس الخميس احتفالية عيد العمال، والتي تضمنت كلمة حملت عددا من التوجيهات المباشرة لوزارة العمل، في مقدمتها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة بقيمة 1500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.

وأوضح خضر أنه بدأ أمس أيضا البدء في صرف منحة عيد العمال العادية بإجمالي 355 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 236 ألف عامل مسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة، مشيرا إلى أن الصرف يستمر لمدة شهر كامل من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد في مختلف المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وأضاف أن هذه المنحة تعد واحدة من ست منح سنوية تقدم للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الدولة لدعم هذه الفئة وتوفير مظلة حماية اجتماعية لها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن توجيهات الرئيس شملت أيضا إعفاء العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ودعم اندماجهم في سوق العمل.

كما تضمنت التوجيهات الرئاسية زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، وفقا لنسبة العجز.

وفي السياق ذاته، لفت خضر إلى أن وزير العمل ألقى كلمة رسمية خلال الاحتفالية، أكد فيها أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تدعم الإنتاج والاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي، مشددا على أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وكشف عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تمثل وثيقة شاملة لفهم سوق العمل وتحدياته المتغيرة، وتعزيز الربط بين أصحاب الأعمال والعمال.

كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تعكس اهتمام الدولة بتحقيق بيئة عمل لائقة، وضمان صحة وسلامة العامل، ورفع جودة أدوات الإنتاج.