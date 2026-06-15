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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشاب خالد يحيي حفلًا بمهرجان موازين 2026 في الرباط

الشاب خالد
الشاب خالد
تقى الجيزاوي

يستعد النجم الجزائري الشاب خالد لإحياء حفل غنائي يوم 26 يونيو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ21، حيث يُقام الحفل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر أن يقدم الشاب خالد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها جمهوره على مدار سنوات، في واحدة من السهرات المنتظرة ضمن برنامج المهرجان.


وتشهد مدينة الرباط خلال شهر يونيو أجواء فنية عالمية مع انطلاق فعاليات مهرجان موازين، الذي يُقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والأفارقة والعالميين.

وتقام النسخة الـ21 من المهرجان هذا العام تحت شعار: "عائدون بشكل أكبر.. وأكثر جرأة"، في إشارة إلى سعي القائمين عليه لتقديم دورة استثنائية تجمع بين التنوع الفني والحضور الجماهيري الكبير.

وكشف الحساب الرسمي للمهرجان عن قائمة من النجوم المشاركين في فعاليات هذا العام، والتي تتضمن عروضًا موسيقية متنوعة على عدد من المسارح والمنصات، بمشاركة أسماء عربية وعالمية بارزة.

مهرجان موازين في دورته الـ21

ويشهد مهرجان موازين هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، من بينهم حسن شاكوش وسعد الصغير وميادة الحناوي في 19 يونيو، إلى جانب أسماء لمنور وسناء مرحتي ونعمان لحلو، وفرق موسيقية ومطربين من مختلف الدول مثل Major Lazer، وريما، وتامر حسني، وتيستو، وغيرهم من المشاركين خلال أيام المهرجان.

مهرجان موازين 

وشهدت الدورات السابقة من مهرجان موازين نجاحًا واسعًا، حيث استقطب المهرجان جماهير ضخمة من داخل المغرب وخارجه، ليظل واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة.

الشاب خالد فعاليات مهرجان موازين مهرجان موازين في دورته الـ21

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