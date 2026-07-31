مسؤول أمريكي: إيران حاولت إفشال اتفاق غزة.. وترامب يصاب بخيبة أمل إذا رفضته إسرائيل

كشف مسؤول أمريكي أن إيران سعت إلى إقناع حركة حماس برفض اتفاق نزع السلاح، إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من تجاوز تلك المحاولات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.



وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشعر بخيبة أمل إذا قررت إسرائيل رفض الاتفاق، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها واشنطن لدفع جميع الأطراف نحو تنفيذ التفاهمات المطروحة بشأن قطاع غزة.



ولم يقدم المسؤول الأمريكي مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتصالات أو موقف الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق حتى الآن، فيما تأتي هذه التصريحات وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة.