الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي من تنسيق الجامعات 2026 أصبحت محط اهتمام آلاف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع اقتراب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق. ويزداد البحث يومًا بعد يوم عن الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بكليات القمة، خاصة الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، باعتبارها الوجهة الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

ومع ترقب إعلان الحد الأدنى الرسمي للمرحلة الأولى، يبقى تنسيق العام الماضي المؤشر الأقرب لتوقع نسب القبول، خاصة أن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها نسب النجاح في الثانوية العامة، وعدد الطلاب، والطاقة الاستيعابية للكليات، بالإضافة إلى رغبات الطلاب المسجلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.





مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم

تشير البيانات الاسترشادية المستندة إلى تنسيق العام الماضي إلى أن كليات القطاع الطبي ستواصل تصدرها لقائمة الكليات الأعلى في الحد الأدنى للقبول، وجاءت المؤشرات على النحو التالي:

الطب البشري: نحو 93.17%

طب الأسنان: نحو 92.68%

العلاج الطبيعي: نحو 92.19%

الصيدلة: نحو 91.70%

وتعكس هذه النسب استمرار المنافسة القوية بين طلاب شعبة علمي علوم، حيث تعد الكليات الطبية الأكثر إقبالًا لما توفره من فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة

أما بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، فتوضح مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات أن الحد الأدنى المتوقع للقبول في أبرز الكليات جاء كالتالي:

كلية الهندسة: 89.84%

كلية التخطيط العمراني: 88.75%

في المقابل، شهدت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي وجود أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثانية، وهو ما قد يتكرر وفقًا لأعداد المتقدمين وتوزيع الرغبات هذا العام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى أدبي

تواصل كليات القمة الأدبية جذب أعداد كبيرة من الطلاب، خاصة مع تنوع التخصصات وفرص العمل، وجاءت المؤشرات الاسترشادية كما يلي:

الاقتصاد والعلوم السياسية: 89.84%

الألسن: 87.64%

الإعلام: 86.71%

الآثار: 82.34%

وتعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من أكثر الكليات التي تشهد تنافسًا مرتفعًا بين طلاب الشعبة الأدبية، نظرًا لما توفره من برامج أكاديمية وفرص مهنية متميزة.

72 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات

وفي سياق الاستعدادات للتنسيق، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا عبر موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي تشترط اجتيازها للقبول، بلغ حتى الآن 72 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة 2026.



وتشمل اختبارات القدرات عددًا من الكليات التي تعتمد على تقييم مهارات الطلاب قبل القبول النهائي، وهو ما يجعل التسجيل المبكر واجتياز الاختبارات خطوة أساسية قبل بدء مراحل التنسيق.

الحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة في تنسيق 2025

وتوضح مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بالاستناد إلى تنسيق 2025 أن كليات الطب البشري جاءت في مقدمة الكليات الأعلى تنسيقًا، حيث سجلت:

طب القاهرة: 303.5 درجة

طب المنصورة: 303.5 درجة

طب الزقازيق: 303 درجة

طب الإسكندرية: 302.5 درجة

طب فاقوس: 302.5 درجة

طب دمياط: 302.5 درجة

طب كفر الشيخ: 301.5 درجة

طب طنطا: 301.5 درجة

طب عين شمس: 301 درجة

طب بورسعيد: 300.5 درجة

طب سوهاج: 300.5 درجة

طب المنوفية: 300.5 درجة

طب بنها: 300.5 درجة

طب قناة السويس: 300 درجة

طب حلوان: 300 درجة

طب السويس: 299.5 درجة

طب الفيوم: 299.5 درجة

طب بني سويف: 299 درجة

طب جنوب الوادي: 299 درجة

طب الأقصر: 298.5 درجة

طب العريش: 298.5 درجة

طب المنيا: 298.5 درجة

طب أسيوط: 298.5 درجة

طب الوادي الجديد: 298 درجة

طب أسوان: 298 درجة

كما سجلت كليات طب الأسنان حدودًا دنيا تراوحت بين 296.5 و298 درجة، بينما تراوحت كليات الصيدلة بين 294 و297 درجة، في حين جاءت كليات العلاج الطبيعي بين 294.5 و295.5 درجة، وهو ما يمنح الطلاب تصورًا أوليًا عن المنافسة المتوقعة خلال تنسيق 2026.

ما العوامل التي تحدد تنسيق الجامعات 2026؟

رغم أهمية الاستناد إلى تنسيق العام الماضي، فإن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تظل استرشادية فقط، إذ يتحدد التنسيق النهائي وفق مجموعة من العوامل، من أبرزها:

نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة.

عدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة.

الطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

توزيع رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.

الأعداد المخصصة لكل قطاع جامعي.

ولهذا قد ترتفع الحدود الدنيا أو تنخفض مقارنة بالعام السابق، وفقًا للمتغيرات التي تعلنها وزارة التعليم العالي عقب الانتهاء من أعمال حصر نتائج الثانوية العامة.

ماذا ينتظر طلاب الثانوية العامة؟

ينتظر الطلاب خلال الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي الموعد الرسمي لانطلاق المرحلة الأولى، إلى جانب الكشف عن الحد الأدنى لكل شعبة، قبل فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



ويُنصح الطلاب بمراجعة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بعناية، والاستفادة من تنسيق الأعوام السابقة عند إعداد قائمة الرغبات، مع ترتيب الكليات وفق الأولوية الشخصية وليس وفق توقعات القبول فقط، لضمان تحقيق أفضل استفادة من فرص الالتحاق بالكليات المناسبة.

ومع استمرار حالة الترقب، تبقى مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الدليل الأقرب لتوقع الحدود الدنيا للقبول، إلى أن تعلن وزارة التعليم العالي النتائج الرسمية للمرحلة الأولى، والتي ستحدد بصورة نهائية خريطة القبول بكليات القمة وباقي الكليات للعام الجامعي 2026/2027.



ولمشاهدة تنسيق الجامعات لكافة الكليات 2025 والمتوقع أن يكون متقاربا مع العام الحالي ادخل على الرابط التالي :

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx