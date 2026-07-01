بمجموع 224 .. محافظ مطروح يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس وأعداد الطلاب الناجحين بكل إدارة تعليمية.

224 درجة للقبول

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الحد الأدنى للقبول.

وأكدت وكيل الوزارة أن القبول سيتم وفق الفراغات المتاحة بكل مدرسة، وبما لا يتجاوز الكثافة المقررة للفصول، مع الالتزام بقبول الطلاب بالإدارة التعليمية الحاصلين منها على الشهادة الإعدادية، وفقًا للتوزيع الجغرافي لتحقيق التوازن في كثافات الفصول.