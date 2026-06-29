جلسة صلح قبلي تنهي خلافًا بين القنياشات والجبيهات بمنطقة آبار نوح في مطروح

نجحت لجنة المساعي الحميدة في إنهاء خلاف قبلي بين قبيلة القنياشات (عيت هارون – بيت عيت بدر) وقبيلة الجبيهات (عائلة رحيل – بيت نوح)، خلال جلسة صلح عُقدت بمنطقة آبار نوح جنوب الطريق الدائري بمدينة مرسى مطروح.

حضور العمد والمشايخ

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من العمد والمشايخ وعواقل القبائل، الذين بذلوا جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتى تكللت المساعي بالصلح وإنهاء الخلاف في أجواء اتسمت بالمحبة والتسامح.

وأكد الحضور أن مثل هذه الجلسات تجسد العادات والتقاليد الأصيلة التي يتمسك بها أبناء مطروح في احتواء النزاعات بالحكمة والعرف القبلي، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي والحفاظ على الأمن والاستقرار، مثمنين دور لجنة المساعي الحميدة في رأب الصدع ولمّ الشمل بين أبناء القبائل.