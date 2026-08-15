مدرب بادالونا يشيد بقوة الأهلي بعد الخسارة بثلاثية

أشاد جينيس سامبيترو، المدير الفني لفريق بادالونا الإسباني، بالمستوى الذي ظهر عليه الأهلي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، مؤكدًا أن الفارق البدني ظهر بشكل واضح خلال الشوط الثاني.

وقال سامبيترو في تصريحات تليفزيونية إن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، لكن أداء الأهلي تغير بصورة كبيرة في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه اندهش من القوة الجسمانية والبدنية التي ظهر عليها لاعبو الفريق الأحمر.

وأوضح أن هناك لاعبين أو ثلاثة في صفوف الأهلي امتلكوا تفوقًا بدنيًا واضحًا، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشخصية قوية خلال المباراة، خاصة في الضغط على المنافس، وهي الطريقة التي يفضلها شخصيًا في كرة القدم.

وأكد مدرب بادالونا أن الأهلي فريق قوي ويتمتع بعقلية تنافسية كبيرة، موضحًا أن لاعبيه تعاملوا مع المباراة الودية بجدية شديدة، وظهرت لديهم رغبة واضحة في تحقيق الفوز رغم طبيعة اللقاء.

وأشاد سامبيترو بمستوى عدد من لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مؤكدًا أن الثنائي قدم مردودًا مميزًا خلال المواجهة.

وعن الفريق الذي يشبهه الأهلي في إسبانيا، أكد سامبيترو صعوبة إجراء مقارنة مباشرة، لكنه أشار إلى إعجابه بأكثر من لاعب في خط الوسط الهجومي، خاصة اللاعب الذي حمل الرقم 19 أو 24، والذي لفت انتباهه بسرعته وقدرته على التسجيل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك أسلوبًا قريبًا من كرة القدم الأوروبية والإسبانية، من حيث السرعة واللمسات والتمريرات السريعة، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه مع أساليب أندية مثل برشلونة وريال مدريد وخيتافي وأتلتيكو مدريد، لكنه شدد على صعوبة تحديد نادٍ بعينه يشبه الأهلي بشكل كامل.



