غسيل الشعر يوميًا خلال الحر.. هل يضر فروة الرأس؟.. ماذا تفعل صاحبة الشعر الجاف؟.. الأفضل استشارة طبيب جلدية في هذه الحالات

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد التعرق، وقد تشعر كثير من النساء بالحاجة إلى غسل الشعر يوميًا للتخلص من العرق والدهون والأتربة، لكن هل كثرة غسل الشعر يمكن أن تضر فروة الرأس أو تزيد تساقط الشعر؟

الإجابة ليست واحدة للجميع، فغسل الشعر يوميًا ليس ضارًا بالضرورة، خاصة إذا كانت فروة الرأس دهنية أو إذا كان الشخص يتعرق كثيرًا، لكن المشكلة قد تحدث بسبب استخدام منتجات قوية أو غسل الشعر بطريقة قاسية ومتكررة.

هل الغسل اليومي يضر فروة الرأس؟

تنتج فروة الرأس الزيوت الطبيعية التي تساعد على حماية الجلد والشعر، ويختلف معدل إفراز هذه الزيوت من شخص لآخر.

وفي الأجواء الحارة، قد يزداد التعرق وإفراز الدهون، لذلك قد يحتاج أصحاب فروة الرأس الدهنية إلى غسل الشعر بصورة أكثر تكرارًا مقارنة بأصحاب الشعر الجاف.

لكن استخدام شامبو قوي أو غسل الشعر بعنف قد يسبب جفاف فروة الرأس وتهيجها، خصوصًا إذا كانت البشرة حساسة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

العرق لا يعني أن الشعر أصبح متسخًا

التعرق جزء طبيعي من تنظيم حرارة الجسم، لكنه قد يجعل فروة الرأس رطبة ويزيد الشعور بعدم الراحة.

ومع تراكم العرق والزيوت وبقايا منتجات تصفيف الشعر، قد تصبح الفروة أكثر دهنية، لذلك يمكن أن يكون غسل الشعر بعد التعرق الشديد مفيدًا، بدل ترك الفروة لفترات طويلة دون تنظيف.

هل غسل الشعر يوميًا يسبب تساقطه؟

غسل الشعر في حد ذاته لا يؤدي عادةً إلى تساقط الشعر من الجذور، لكن الأشخاص الذين يعانون من تساقط ملحوظ قد يلاحظون كمية أكبر من الشعر أثناء الاستحمام، لأن الشعر الذي كان سيسقط طبيعيًا خلال اليوم يخرج أثناء الغسل.

كما أن التعامل العنيف مع الشعر المبلل، أو استخدام الماء شديد السخونة، أو فرك فروة الرأس بقوة، قد يزيد تكسر الشعر ويجعله يبدو أكثر تساقطًا.

لذلك لا ينبغي إيقاف غسل الشعر لمجرد الخوف من التساقط إذا كانت فروة الرأس تحتاج إلى التنظيف.

كيف تغسلين شعرك يوميًا دون الإضرار به؟

كيف تغسلين شعرك يوميًا دون الإضرار به؟

إذا كانت فروة الرأس تحتاج إلى الغسل اليومي بسبب الحرارة أو التعرق، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة:

اختيار شامبو لطيف يناسب نوع فروة الرأس.

وضع الشامبو على فروة الرأس أكثر من التركيز على أطراف الشعر.

تدليك الفروة بلطف بأطراف الأصابع دون استخدام الأظافر.

غسل الشعر بالماء الفاتر وتجنب الماء شديد السخونة.

استخدام البلسم على أطراف الشعر، خاصة إذا كان الشعر جافًا.

تجنب فرك الشعر بالمنشفة بعنف بعد الاستحمام.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان.

ماذا تفعل صاحبة الشعر الجاف؟

إذا كان الشعر جافًا أو مجعدًا، فقد لا يحتاج إلى الغسل يوميًا، لأن تكرار الغسل قد يزيد جفاف ساق الشعرة لدى بعض الأشخاص.

وفي هذه الحالة يمكن تحديد عدد مرات غسل الشعر وفقًا لحالة فروة الرأس ودرجة التعرق، مع استخدام منتجات مرطبة مناسبة لطبيعة الشعر.

أما إذا كانت فروة الرأس دهنية، فقد يكون الغسل المتكرر أكثر ملاءمة، خاصة خلال فصل الصيف.

متى تحتاج فروة الرأس إلى طبيب جلدية؟

إذا ظهر مع التعرق والحكة احمرار مستمر، أو قشور شديدة، أو ألم، أو إفرازات، أو تساقط شعر ملحوظ ومفاجئ، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية بدل تغيير منتجات الشعر بشكل عشوائي.

وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بمشكلة في فروة الرأس تحتاج إلى تشخيص وعلاج مناسب.