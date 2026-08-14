قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيع ناد هندي مقابل دولار واحد فقط.. ما القصة؟
تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. هشام موسى يكشف مصير مضيق هرمز وتحركات إسرائيل بالمنطقة
الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد الإفصاح البيئي
بعد إجرائه عملية جراحية.. رئيس جامعة الأزهر: مفتي الجمهورية حالته الصحية مستقرة
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 8 إلى 14 أغسطس 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح، وأبرز ما جاء خلالها: تفقد محطة القطار الكهربائي السريع، وأعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، إلى جانب افتتاح كورنيش 30 يونيو المطور، وكوبري روميل بعد تطويره.

كما شهد خلال الجولة، فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" بشراكة مصرية، باستثمارات إجمالية للمشروع تبلغ 29.7 مليار دولار، بالإضافة إلى تفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 125 ألف م3 يوميًا، ومعصرة زيتون "فيرجينيا" المطورة.

وأجرى رئيس الوزراء جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ببعض مراكز وقرى محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن الجولة تستهدف الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي تسعى الدولة، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، من خلالها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأكثر من 60 مليون مواطن.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مركز طب الأسرة والمجمع الزراعي البيطري بقرية سندبسط بمركز زفتى، ووحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، فضلًا عن أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديد، كما تفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بطنطا، وافتتح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بالمدينة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المنظومة تستهدف إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة متميزة لجميع المواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الاستثمار في ملفي الصحة والتعليم هو أحد أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاتها، وكذا تواصل بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تضع جودة الخدمة وسلامة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، حيث أكد أن المعهد يعد إضافة كبيرة لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، ويمثل تشغيله أهمية كبرى؛ حيث يستهدف المعهد زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الشاملة والمتخصصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، بعقد شراكة مع مُشغل عالمي لضمان التشغيل الأمثل للمستشفى، وتقديم خدمة طبية للمستفيدين على أعلى مستوى.

وشهد رئيس الوزراء الفعالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه، حيث ألقى كلمة أعلن خلالها عن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي ضحايا ومصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية من صندوق تحيا مصر، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وتمت الإشارة إلى أن مسيرة الصندوق شهدت تسجيل 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية في مجالات العمل الخيري والإنساني، إلى جانب تكريم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" للصندوق تقديرًا لجهوده الإغاثية والتنموية.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات، حيث أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب بجميع المحافظات لخدمة الشباب في مختلف المجالات الرياضية وغيرها، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية.

وخلال الفعاليات، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا دائمًا من رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات، مما يسهم في التطوير وتحقيق التنشئة المتكاملة والصحية للشباب والنشء والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإنفوجرافات مستشفى رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

مايا مرسي

وزيرة التضامن: "بكرة المدرسة.. الخير في مصر" تهدف للتخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل

قداسة البابا تواضروس

إيبارشية ملبورن تشكر البابا تواضروس بعد اختيار الأنبا رويس نائبا بابويا

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد