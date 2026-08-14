بعد إجرائه عملية جراحية.. رئيس جامعة الأزهر: مفتي الجمهورية حالته الصحية مستقرة

تواصل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، مع الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء المفتي عملية قسطرة بالقلب، داعيًا الله تعالى أن يمنّ على فضيلته بالشفاء العاجل.

تطورات الحالة الصحية لـ مفتي الجمهورية

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات له، أنه كان موجودًا بجوار فضيلة المفتي خلال إجراء العملية، كما زاره مساءً؛ للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطوراتها.

وطمأن رئيس جامعة الأزهر، محبي مفتي الجمهورية، في مصر الوطن العربي والإسلامي والعالم على صحته، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر.

كما قدم الدكتور محمود صديق، الشكر إلى رئيس قسم القلب وأساتذته بكلية طب الأزهر؛ لجهودهم في إجراء العملية بنجاح وإتقان، ومتابعتهم الدقيقة لحالته خلال مراحل العلاج.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بكفاءتهم وما تضطلع به مستشفيات جامعة الأزهر من دور بارز في تقديم الرعاية الطبية المتميزة لجميع المواطنين المترددين عليها.