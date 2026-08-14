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محافظ الجيزة يستجيب لتقرير برنامج حقائق وأسرار عن أزمة الصرف الصحي في بشتيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ الجيزة يستجيب لتقرير برنامج حقائق وأسرار عن أزمة الصرف الصحي في بشتيل

مصطفى بكري
مصطفى بكري

استجاب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشكل عاجل لما أثاره برنامج «حقائق وأسرار» بشأن وجود مشكلات في منظومة الصرف الصحي بمنطقة بشتيل، موجّهًا بتشكيل لجنة لفحص الشكوى والوقوف على أسبابها والعمل على سرعة حلها.

وقال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بشتيل تُعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وشهدت خلال فترات سابقة توسعات عمرانية غير مخططة ومبانٍ عشوائية، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على شبكات المرافق، ومن بينها منظومة الصرف الصحي.

وأوضح أن المحافظة نفذت عددًا من الإجراءات لمعالجة مشكلات الصرف في بعض مناطق بشتيل، من بينها إنشاء خطي دعم بأقطار 1200 و1700، لنقل مياه الصرف مباشرة من المنطقة إلى محطة وراق الحضرية، ما ساهم في إنهاء المشكلات بتلك المناطق.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة محطة الصرف الرئيسية في بشتيل، خاصة المكونات الكهروميكانيكية، بما يسمح لها باستيعاب كميات أكبر من مياه الصرف وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أن منطقة المسابك، التي تضم 7 مناطق فرعية، تشهد حاليًا التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي، يتضمن إنشاء محطة صرف وشبكات انحدار ووصلات منزلية، لافتًا إلى أن الأعمال التنفيذية للمشروع من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد مرعي أن المحافظة تتعامل بشكل عاجل مع أي حالات طفح أو ارتفاع في مناسيب المياه، من خلال سيارات الشفط والتدخلات الميدانية، إلى جانب وجود بدالات صرف متنقلة بشكل دائم بالمنطقة للتعامل مع أي زيادات في كميات المياه بالمحطات أو الآبار.

وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين منظومة الصرف الصحي في بشتيل ورفع كفاءتها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

برنامج «حقائق وأسرار» الصرف الصحي بشتيل مصطفى بكري

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