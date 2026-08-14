رويترز: حفتر ساعد في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكي في النيجر

قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ساعد في التوصل إلى اتفاق أفضى إلى الإفراج عن رهينة أمريكي كان قد اختُطف في النيجر واحتُجز لدى فرع لتنظيم «داعش» ينشط في منطقة الساحل.

وبحسب المصادر، فإن الرهينة أمريكي يعمل طيارًا ومبشرًا، وكان محتجزًا لدى جماعة مرتبطة بتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، قبل أن تبدأ اتصالات أسفرت عن التوصل إلى ترتيبات لإطلاق سراحه ونقله إلى الأراضي الليبية.

وأفادت المصادر، وفق ما نقلته «رويترز»، بأن حفتر لعب دورًا في جهود التوصل إلى الاتفاق، فيما انتهت العملية بتسليم الرهينة إلى سلطات شرق ليبيا. ولم تتضح على الفور جميع تفاصيل المفاوضات، بما في ذلك طبيعة الاتصالات التي جرت بين الأطراف والجهات التي شاركت بصورة مباشرة في عملية الإفراج.

ويأتي التطور في ظل بيئة أمنية معقدة تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، حيث تنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مستفيدة من اتساع رقعة المناطق الصحراوية وضعف السيطرة الحكومية في أجزاء من المنطقة.

وتُعد النيجر إحدى بؤر النشاط المسلح في منطقة الساحل، وشهدت خلال السنوات الماضية هجمات وعمليات خطف استهدفت مدنيين وأجانب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة ودولًا غربية أخرى إلى تكثيف جهودها لمتابعة مواطنيها والحد من مخاطر الاحتجاز على يد الجماعات المسلحة.

ويأتي دور حفتر في هذه القضية في سياق محاولات قوات شرق ليبيا تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، مستفيدة من نفوذها في مناطق واسعة من شرق وجنوب البلاد، إضافة إلى علاقاتها مع أطراف أمنية وقبلية في دول الجوار.

ولم تقدم المصادر التي تحدثت إلى «رويترز» تفاصيل كاملة بشأن هوية الجهة التي فاوضت الجماعة المسلحة أو ما إذا كان الإفراج عن الرهينة قد تم مقابل شروط أو تنازلات. كما لم تتضح، بصورة مستقلة، طبيعة الدور الذي أداه حفتر في المفاوضات أو المرحلة التي تدخل خلالها.

وتبرز القضية مجددًا تعقيدات ملف الرهائن في منطقة الساحل، حيث تتداخل الجماعات المسلحة مع شبكات محلية وطرق تهريب عابرة للحدود، ما يجعل عمليات تحرير المحتجزين شديدة الحساسية.