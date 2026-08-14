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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما العشبة رقم 1 لحرق الدهون الحشوية في الجسم؟

هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟
هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟
آية التيجي

تُعد الدهون الحشوية من أكثر أنواع الدهون التي تثير القلق، لأنها تتراكم حول الأعضاء الداخلية في منطقة البطن، وترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي. لذلك يبحث كثيرون عن طرق طبيعية تساعد على التخلص منها خلال اتباع نظام غذائي صحي.

هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟

ويُطرح الكركم باعتباره أحد التوابل التي قد تساعد في دعم عملية إنقاص الوزن، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى احتوائه على مادة الكركمين، التي دُرست لتأثيراتها المحتملة على الالتهابات والتمثيل الغذائي.

وفقًا لما نشره موقع EatingWell، يشير بعض خبراء التغذية إلى أن الكركم قد يكون من التوابل المفيدة ضمن النظام الغذائي للأشخاص الذين يسعون إلى تقليل الدهون الحشوية.

لكن من المهم التأكيد أن الكركم ليس علاجًا سحريًا لدهون البطن، ولا توجد عشبة واحدة قادرة بمفردها على حرق الدهون الحشوية تمامًا. ويظل فقدان الوزن بشكل عام مرتبطًا بنظام غذائي مناسب وممارسة النشاط البدني والحفاظ على نمط حياة صحي.

هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟

كيف يمكن أن يساعد الكركمين في تقليل الدهون الحشوية؟

ـ يؤثر على هرمون الأديبونيكتين:

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي بحثت بعض الدراسات في تأثيرها على عمليات تخزين الدهون والتمثيل الغذائي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكركمين قد يؤثر في مستويات هرمون الأديبونيكتين، وهو هرمون يرتبط بتنظيم عمليات التمثيل الغذائي وتخزين الدهون.

ـ دعم عملية التمثيل الغذائي:

بحثت دراسات سابقة تأثير مكملات الكركمين على الوزن ومحيط الخصر، ووجدت بعض النتائج انخفاضًا محدودًا في الوزن ومحيط الخصر لدى بعض المشاركين.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج لا تعني أن تناول الكركم وحده يؤدي إلى حرق الدهون الحشوية، كما أن فعالية مكملات الكركمين قد تختلف بحسب الجرعة والحالة الصحية للشخص.

هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟

ـ مكافحة الالتهابات:

يتميز الكركمين بخصائص مضادة للالتهاب، وقد يكون لذلك دور في دعم الصحة الأيضية، خاصة أن زيادة الدهون الحشوية ترتبط بارتفاع مستويات الالتهاب المزمن في الجسم.

ـ غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي الكركم على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ويُعد الحصول على مضادات الأكسدة من مجموعة متنوعة من الأطعمة والتوابل جزءًا من النظام الغذائي المتوازن.

ـ يساعد في دعم صحة الدهون الحشوية:

ترتبط زيادة الدهون الحشوية باضطرابات التمثيل الغذائي والالتهابات، ولذلك يبحث العلماء في تأثير المركبات النباتية، ومنها الكركمين، على هذه العمليات.

لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتحديد مدى فعالية الكركمين في تقليل الدهون الحشوية بصورة واضحة.

هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟

كيف يمكن تناول الكركم لإنقاص الوزن؟

يمكن إدخال الكركم ضمن النظام الغذائي بعدة طرق بسيطة، منها:

ـ إضافة الكركم إلى الأطعمة أثناء الطهي مع مجموعة من التوابل الصحية.

ـ استخدامه في تحضير مشروب الكركم بالحليب.

ـ إضافة كمية صغيرة من الفلفل الأسود إلى الكركم، إذ يساعد مركب البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود على زيادة امتصاص الكركمين.

هل الكركم يساعد على حرق الدهون الحشوية؟

هل الكركم وحده يكفي لحرق دهون البطن؟

لا، فلا يمكن الاعتماد على الكركم لحرق الدهون الحشوية دون اتباع نمط حياة صحي. ويُعد تقليل السعرات الحرارية بصورة مناسبة، وزيادة النشاط البدني، والحصول على نوم كافٍ، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، من العوامل الأساسية التي تساعد على التحكم في الوزن وتقليل الدهون الزائدة.

كما ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكركمين، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية بانتظام أو يعانون من أمراض مزمنة.

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