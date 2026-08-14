الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الفيصلي برباعية

اكتسح فريق الهلال نظيره الفيصلي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وسجل ثلاثية الهلال كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز في الدقائق 19، 26، 28.

وفي الشوط الثاني، سجل ثنائية الفيصلي كل من ميندي وبوجواندا في الدقيقتين 58، 64.

وأحرز روبن نيفيز الهدف الرابع في الدقيقة 82.



وخاض الهلال، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، علي لاجامي، كاليدو كوليبالي، محمد محزري.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، مالكوم.

خط الهجوم: كريسينسيو سامرفيل، كريم بنزيما، مالكوم.

يُذكر أن فريق الهلال خسر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي النصر.