الخطوات ورابط الاستعلام.. صرف معاشات تكافل وكرامة أغسطس 2026 بعد ساعات

يترقب ملايين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة موعد صرف الدعم النقدي عن شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع بدء إتاحة المستحقات الشهرية للأسر المستفيدة، وسط اهتمام بموعد الصرف، وقيمة الدعم، ومنافذ الحصول عليه، إلى جانب طرق الاستعلام عن حالة الاستحقاق، حيث أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين اعتبارا من غد السبت 15 أغسطس 2026، لنحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بإجمالي يتجاوز 4 مليارات جنيه.

موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات «تكافل وكرامة» لشهر أغسطس اعتبارا من السبت 15 أغسطس 2026، وفق الموعد الدوري المقرر للصرف، ليستفيد منها ملايين الأسر المستحقة بمختلف المحافظات.

أماكن صرف تكافل وكرامة

تتعدد وسائل الحصول على مستحقات البرنامج، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وتشمل:

- مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- ماكينات الصراف الآلي «ATM».

- منافذ صرف بطاقات «ميزة» البنكية.

- المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع، وفق الخدمات المتاحة.

كما يمكن استخدام قيمة الدعم في عمليات الشراء وسداد بعض المعاملات الحكومية إلكترونيًا، بحسب الخدمات المتاحة على بطاقة الصرف.

عدد المستفيدين وموازنة البرنامج

يستفيد من «تكافل وكرامة» نحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بما يقارب 17 مليون مواطن، فيما تبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج نحو 54 مليار جنيه.

ويأتي البرنامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

أبرز شروط استحقاق تكافل وكرامة

تخضع الاستفادة من الدعم إلى مجموعة من الضوابط والمعايير، من بينها أن تكون الأسرة ضمن الفئات المستحقة، وألا يتجاوز دخلها أو معاشها التأميني الحدود المقررة للاستحقاق.

كما ترتبط الاستفادة من «تكافل» بالتزامات تتعلق بانتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب متابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونيا عن حالة بطاقة «تكافل وكرامة» وقيمة الدعم المستحق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

- إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل وكرامة».

- الضغط على «استعلام» لعرض حالة البطاقة وبيانات الاستحقاق.

نصائح للمستفيدين قبل الصرف

يُفضل التأكد من صلاحية بطاقة الصرف قبل التوجه للحصول على المستحقات، مع الحفاظ على البيانات الخاصة بها وعدم مشاركتها مع الآخرين. كما يمكن الاستفادة من ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف الرسمية لتجنب التكدس وضمان إتمام عملية الصرف بسهولة.

وبذلك يبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر أغسطس 2026 اعتبارًا من السبت 15 أغسطس، لنحو 4 ملايين و700 ألف أسرة، بإجمالي دعم يتجاوز 4 مليارات جنيه.