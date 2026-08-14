صندوق الصناعات الريفية ينفذ تدريبين حول ريادة الأعمال لمستفيدي تكافل وكرامة

نفذ صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك مصر وجمعية تنمية الصعيد، تدريبين متخصصين حول ريادة الأعمال لمجموعة من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بمحافظة أسيوط.

وأُقيم التدريب الأول بمركز أبنوب، والتدريب الثاني بمركز القوصية، وذلك في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وضمن أنشطة مشروع التمويل الذكي متناهي الصغر الممول من بنك مصر.

واستهدف التدريبان تنمية المهارات الريادية لدى المشاركين وتأهيلهم للحصول على التمويلات المتاحة لإقامة مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل، من خلال تعريفهم بكيفية اختيار وتطوير فكرة المشروع، ودراسة احتياجات السوق، وإعداد خطة العمل، وحساب التكاليف والتسعير، إلى جانب مبادئ التسويق والإدارة المالية للمشروعات.

ويأتي تنفيذ التدريبين في إطار النهج المتكامل للمنظومة، الذي يربط بين التمويل والتدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يساعد المستفيدين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والاستدامة، وتعزيز قدرتهم على تحسين مستوى دخولهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.