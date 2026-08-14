خام برنت يرتفع نحو 1% ويقترب من مستوى 88 دولارا للبرميل

ارتفع سعر خام برنت بنحو 1% ليقترب من مستوى 88 دولارًا للبرميل، وسط استمرار المخاوف في أسواق الطاقة من تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المرتبطة بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ومضيق هرمز.

وأظهرت بيانات السوق ارتفاع عقود خام برنت بنحو 90 سنتًا لتصل إلى 87.97 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 82.16 دولار.

وجاءت الارتفاعات في أعقاب تهديد أمريكي بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، ما جدد مخاوف المستثمرين بشأن احتمالية تأثر إمدادات النفط العالمية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز باعتباره أحد أبرز ممرات نقل الطاقة عالميًا.

وتراجعت حركة السفن التجارية عبر المضيق إلى مستويات أدنى من المتوسط الشهري، بالتزامن مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الممر الملاحي، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في أسواق النفط.