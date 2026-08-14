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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: الانتهاء من أعمال تطوير وتشغيل 3 مواقف سيارات بالمحافظة

محافظ الفيوم: الانتهاء من أعمال تطوير وتشغيل 3 مواقف سيارات بالمحافظة
محافظ الفيوم: الانتهاء من أعمال تطوير وتشغيل 3 مواقف سيارات بالمحافظة
أ ش أ

 ​أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، الانتهاء من أعمال تطوير وتشغيل 3 مواقف سيارات حيوية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة النقل الجماعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

​و​أكد غنيم - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تطوير قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن تطوير وتشغيل مجمع مواقف سيارات الفيوم/سنهور، ومجمع مواقف السلخانة، وموقف دمو، يأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع الفيومي، وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين اليومية وتسهل حركة تنقلهم بين المدينة والمراكز بسهولة ويسر.

​وقال المحافظ، إن الجهود المبذولة لا تقتصر فقط على التجهيز الإنشائي والتنظيمي للمواقف، بل تمتد لتشمل المتابعة المستمرة والرقابة الدقيقة على الالتزام بخطوط السير، والتعريفة المقررة، بالتنسيق بين المرور والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم خدمات مستدامة تليق بأهالي الفيوم وتدعم مسار التنمية الشاملة بالمحافظة.

من جانبه، أوضح مدير عام المواقف والنقل الجماعي حازم حسني، أن موقف سيارات دمو يشمل 218 سيارة، كما يضم ​مجمع مواقف الفيوم/ سنهور 241 سيارة، فيما يضم مجمع مواقف إطسا بمنطقة السلخانة 370 سيارة.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم أعمال تطوير مواقف سيارات حيوية منظومة النقل الجماعي

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