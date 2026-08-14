التصريح بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو عقب انتهاء الصفة التشريحية

صرحت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية وإعداد التقارير الفنية اللازمة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.

وكانت مدينة 15 مايو قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما أطلق مهندس أعيرة نارية داخل منزل أسرة طليقته خلال جلسة صلح، ما أسفر عن مصرع عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين.

القبض على المتهم



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من الذخيرة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكابها.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات، بينما تتولى جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.