صاحب سيارة يترك بائع ملابس يستغل سيارته حتى يبيع عليها بضاعته

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا، بعدما وثق موقفا إنسانيا بين صاحب سيارة وأحد البائعين في منطقة عباس العقاد.

وظهر خلال الفيديو قيام البائع بعرض مجموعة من الملابس على سيارة الرجل الخاصة، مستغلا مساحة السيارة لعرض بضاعته على المارة، بينما تعامل صاحب السيارة مع الأمر بكل ترحاب، وقرر الانتظار حتى ينتهي الشاب من بيع ملابسه.

ولم يكتفِ صاحب السيارة بالسماح للبائع باستخدام سيارته، بل انتظره حتى انتهى من بيع الملابس وجمع بضاعته، قبل أن يستعيد سيارته، في موقف عكس قدرا كبيرًا من الدعم والتقدير لشاب يسعى إلى كسب رزقه بالحلال.

وقال الرجل خلال الفيديو: «الراجل ده بيفرش هدوم في عباس العقاد، وربنا يكرمه ويوفقه، وعقبال ما يفتح محل»، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله وتحقيق حلمه بامتلاك محل خاص به.

وحظي الفيديو بإشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على موقف صاحب السيارة.