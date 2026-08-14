منة فضالي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

لفتت الفنانة منة فضالي أنظار جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من عطلتها الصيفية.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة جريئة، لفتت انتباه عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها.

وكانت قد فجرت الفنانة منة فضالي مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت تفاصيل زواجها السري والذى تسبب فى تعرض والدتها الى الشلل.

وقالت منة فضالي أثناء لقائها فى برنامج “شو القصة : اتجوزت مرة وكانت بالسر عن والدتي ومحبتوش هي حصلت بالصدفة مش هقدر أحكي تفاصيل بس الرسالة اللي أقولها من التجربة أن متخليش حد يستغل أنك صغيرة ومعندكيش خبرة متثقيش في أي حد يقولك كلام حلو".

وأضافت منة فضالي : "هو كان أكبر مني بـ24 سنة اتجوزنا بالصدفة في يوم وليلة لقيت نفسي متجوزة هو مكانش حد وحش بس إحنا مكناش متفاهمين بسبب فرق السن والغيرة الزيادة".

وتحدثت منة فضالي عن تبعات ما تعرضت له والدتها عقب معرفتها بزواج ابنتها السري: "والدتي لما عرفت تعبت أوي وجالها شلل في وشها ومكانتش قادرة تتكلم بسببي لأنه صدمة بالنسبالها، لو رجع بيا الزمن واتحطيت في المواقف دي جايز جدا أعملها تاني لأني معنديش خبرة أن حد ينصحني ومعنديش أب يقولي خلي بالك، وقتها كان سني 22 سنة وبقول لأي بنت متثقش في أي كلام يتقال أنا جاتلي كسرة كبيرة أنا ضاع من عمري سنين".