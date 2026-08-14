قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»
مسئول أمريكى: دور الجيش أساسي للحفاظ على الاستقرار في لبنان
تقارير صحفية تكشف عن تحركات قوية لإحداث تغييرات في قيادة «فيفا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يجهز البديل.. لويس سواريز يدخل حسابات البارسا بعد تعقد صفقة ألفاريز

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

بدأ نادي برشلونة التحرك نحو بدائل هجومية في سوق الانتقالات الصيفية، تحسبًا لفشل مفاوضاته لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعدما أصبحت الصفقة أكثر تعقيدًا خلال الفترة الأخيرة.

ويضع النادي الكتالوني ألفاريز على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم، خاصة أن اللاعب سبق أن أعلن رغبته في الانتقال إلى برشلونة خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، لكن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد لم تشهد الانفراجة المنتظرة حتى الآن.

لويس سواريز يظهر في قائمة برشلونة

وكشف فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن برشلونة وضع المهاجم الكولومبي لويس سواريز، لاعب سبورتينج لشبونة، ضمن قائمة الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي، حال تعثر صفقة ألفاريز.

ورغم اهتمام برشلونة بالمهاجم الكولومبي، فإن حسم الصفقة لن يكون سهلًا، خاصة أن سواريز يعد من العناصر الأساسية في تشكيل سبورتينج لشبونة، ويرتبط بعقد مع النادي البرتغالي حتى عام 2030.

قرار برشلونة يتحدد الأسبوع المقبل

وحسب رومانو، ستدرس إدارة برشلونة ملف سواريز إلى جانب عدد من الخيارات الهجومية الأخرى اعتبارًا من الأسبوع المقبل، إذا استمر تعثر صفقة جوليان ألفاريز.

ويبحث النادي الكتالوني عن مهاجم قادر على تقديم إضافة هجومية مباشرة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في امتلاك خيارات أكثر تنوعًا داخل الخط الأمامي.

أرقام استثنائية لـ"ماكينة الأهداف"

لفت لويس سواريز الأنظار منذ انتقاله إلى سبورتينج لشبونة في صيف 2025 قادمًا من ألميريا الإسباني، حيث نجح سريعًا في إثبات نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري البرتغالي.

وأنهى المهاجم الكولومبي الموسم الماضي هدافًا للدوري البرتغالي برصيد 28 هدفًا، بينما بلغ إجمالي أهدافه 38 هدفًا، إلى جانب صناعة 9 أهداف خلال 53 مباراة في مختلف البطولات.

30 مليون يورو قيمة سواريز السوقية

ويبلغ سواريز 28 عامًا، وتقدر قيمته السوقية حاليًا 30 مليون يورو، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وسبق للمهاجم الكولومبي خوض تجارب أوروبية مع عدد من الأندية، أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وواتفورد الإنجليزي، إلى جانب غرناطة وريال سرقسطة وألميريا في إسبانيا.

ويظل جوليان ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة، فإن دخول لويس سواريز قائمة الخيارات يعكس استعداد النادي الكتالوني للتحرك نحو بديل قوي، إذا استمر أتلتيكو مدريد في إغلاق الباب أمام رحيل مهاجمه الأرجنتيني.

نادي برشلونة برشلونة سوق الانتقالات الصيفية جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

ايران وامريكا

إيران تلوّح بتجاوز «الخطوط الحمراء» وتحذر من عودة الحرب مع واشنطن

حرائق غابات في كرواتيا

إصابة 36 شخصا في أسوأ حرائق غابات في كرواتيا

صورة أرشيفية

بؤرة ساخنة لتغير المناخ.. إسرائيل تستعد لموجة حرائق أكثر شدة

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد