برشلونة يجهز البديل.. لويس سواريز يدخل حسابات البارسا بعد تعقد صفقة ألفاريز

بدأ نادي برشلونة التحرك نحو بدائل هجومية في سوق الانتقالات الصيفية، تحسبًا لفشل مفاوضاته لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعدما أصبحت الصفقة أكثر تعقيدًا خلال الفترة الأخيرة.

ويضع النادي الكتالوني ألفاريز على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم، خاصة أن اللاعب سبق أن أعلن رغبته في الانتقال إلى برشلونة خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، لكن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد لم تشهد الانفراجة المنتظرة حتى الآن.

لويس سواريز يظهر في قائمة برشلونة

وكشف فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن برشلونة وضع المهاجم الكولومبي لويس سواريز، لاعب سبورتينج لشبونة، ضمن قائمة الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي، حال تعثر صفقة ألفاريز.

ورغم اهتمام برشلونة بالمهاجم الكولومبي، فإن حسم الصفقة لن يكون سهلًا، خاصة أن سواريز يعد من العناصر الأساسية في تشكيل سبورتينج لشبونة، ويرتبط بعقد مع النادي البرتغالي حتى عام 2030.

قرار برشلونة يتحدد الأسبوع المقبل

وحسب رومانو، ستدرس إدارة برشلونة ملف سواريز إلى جانب عدد من الخيارات الهجومية الأخرى اعتبارًا من الأسبوع المقبل، إذا استمر تعثر صفقة جوليان ألفاريز.

ويبحث النادي الكتالوني عن مهاجم قادر على تقديم إضافة هجومية مباشرة، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في امتلاك خيارات أكثر تنوعًا داخل الخط الأمامي.

أرقام استثنائية لـ"ماكينة الأهداف"

لفت لويس سواريز الأنظار منذ انتقاله إلى سبورتينج لشبونة في صيف 2025 قادمًا من ألميريا الإسباني، حيث نجح سريعًا في إثبات نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري البرتغالي.

وأنهى المهاجم الكولومبي الموسم الماضي هدافًا للدوري البرتغالي برصيد 28 هدفًا، بينما بلغ إجمالي أهدافه 38 هدفًا، إلى جانب صناعة 9 أهداف خلال 53 مباراة في مختلف البطولات.

30 مليون يورو قيمة سواريز السوقية

ويبلغ سواريز 28 عامًا، وتقدر قيمته السوقية حاليًا 30 مليون يورو، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وسبق للمهاجم الكولومبي خوض تجارب أوروبية مع عدد من الأندية، أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وواتفورد الإنجليزي، إلى جانب غرناطة وريال سرقسطة وألميريا في إسبانيا.

ويظل جوليان ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة، فإن دخول لويس سواريز قائمة الخيارات يعكس استعداد النادي الكتالوني للتحرك نحو بديل قوي، إذا استمر أتلتيكو مدريد في إغلاق الباب أمام رحيل مهاجمه الأرجنتيني.