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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فوضى تضرب مطار بن جوريون.. آلاف المسافرين عالقون وتأخيرات لساعات في الرحلات والأمتعة

مطار بن جوريون
مطار بن جوريون
فرناس حفظي

يشهد مطار بن جوريون في إسرائيل، اليوم الجمعة، حالة من الازدحام غير المعتاد، تسببت في تأخر إقلاع عدد من الرحلات، إلى جانب تأخر تحميل وتفريغ أمتعة المسافرين، وسط شكاوى من انتظار الركاب لساعات داخل الطائرات أو في صالات استلام الحقائب.

وأفاد مسافرون، بأن بعض الطائرات ظلت على أرض المطار لفترات طويلة بانتظار تحميل الأمتعة، فيما واجه ركاب آخرون تأخيرًا مماثلًا بعد وصولهم، مع انتظار حقائبهم لساعات، من بينهم عائلات برفقة أطفال.

كما سجلت رحلات جوية متجهة إلى إسرائيل تأخيرات، حيث أبلغ بعض الركاب عن إبلاغهم من أطقم الطائرات بأن الازدحام في مطار بن جوريون هو أحد أسباب التأخير.

ورغم تداول تقارير عن إضراب عمال تحميل الأمتعة، نفت هيئة المطارات الإسرائيلية وجود أي إضراب، مؤكدة أن التأخيرات ناجمة عن تراكم كبير في حركة الرحلات الجوية، إلى جانب الازدحام في المجال الجوي الأوروبي، ولا سيما اليونان، فضلًا عن رحلات طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون.

وأوضحت الهيئة أن نحو 90 رحلة جوية تراكمت خلال فترة زمنية قصيرة، ما أدى إلى ضغط كبير على عمليات المناولة الأرضية، خصوصًا مع محدودية أماكن وقوف الطائرات، الأمر الذي انعكس على سرعة تحميل الأمتعة وتفريغها.

وأضافت أن المطار يتعامل اليوم مع حركة استثنائية، إذ من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى نحو 90 ألف مسافر، بالتزامن مع نحو 600 حركة طيران يوميًا، مشيرة إلى أن فرق العمل الأرضية تعمل على مدار الساعة وبطواقم معززة لمواجهة الازدحام.

من جانبها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن أشهر الصيف تشهد عادة كثافة في حركة السفر، إلا أن هذا العام يتزامن مع ظروف أمنية استثنائية وازدحام كبير في المجال الجوي الأوروبي، مؤكدة استمرار العمل للحفاظ على حركة الطيران ومنع إلغاء الرحلات قدر الإمكان.

وتأتي هذه الأزمة في ذروة موسم السفر الصيفي، وسط تزايد الضغوط التشغيلية على مطار بن غوريون، في وقت يواجه فيه المسافرون تأخيرات طويلة في الإقلاع والوصول واستلام الأمتعة.

مطار بن جوريون إسرائيل حركة الرحلات الجوية اليونان هيئة المطارات الإسرائيلية

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