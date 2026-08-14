آخر تحديث.. 18وفاة و16 مصابًا تحت الرعاية و14غادروا المستشفيات في حادث الدوواويس

أفادت التقارير الطبية المحدثة رسميا والصادرة عن محافظة الاسماعيلية، حتى الساعة الرابعة عصر اليوم، بتسجيل 18 حالة وفاة جراء حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، بينما يواصل 16 مصابًا تلقي الرعاية الطبية داخل مستشفيات المحافظة.

وتوزعت حالات المصابين على النحو التالي:

▪️ 7 حالات بمستشفى طوارئ أبو خليفة.

▪️ 5 حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

▪️ حالتان بمستشفى القصاصين المركزي.

▪️ حالتان بمستشفى التل الكبير المركزي.

وتماثل 14 مصابًا للشفاء التام، وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الفرق الطبية تقديم الرعاية الفائقة للمصابين، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.