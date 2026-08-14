دون تغيير.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه على مستوى السوق الرسمية، وذلك خلال تداولات اليوم الجمعة 14-8-2026 دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وأظهرت تداولات العملات الأجنبية مقابل الجنيه، ثباتًا، بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 50.21 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 57.92 جنيه للشراء و 58.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 67.74 جنيه للشراء و 67.93 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيه للشراء و 7.77 جنيه للبيع

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.01 جنيه للشراء و 36.13 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

ووصل سعر الكرون السويدي 5.25 جنيه للشراء و 5.26 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 61.84 جنيه للشراؤ و 62.02 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني إلى 31.51 جنيه للشراء و 31.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.4 جنيه للشراء و 35.53 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.44 جنيه للشراء و 7.47 جنيه للبيع.