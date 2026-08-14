برشلونة يمنح ألفاريز مهلة أخيرة.. أسبوع واحد لحسم الصفقة أو التحول إلى الخطة البديلة

يبدو أن برشلونة دخل المرحلة الحاسمة في محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعدما قررت إدارة النادي الكتالوني وضع حد زمني للمفاوضات، في ظل رغبة واضحة في إنهاء حالة الانتظار قبل الوصول إلى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ألفاريز الهدف الأول لفليك وديكو

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، لا تزال إدارة برشلونة متمسكة بخطة التعاقد مع ألفاريز، رغم ارتباط النادي خلال الفترة الأخيرة بعدد من المهاجمين الآخرين.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني يمثل الهدف الأول بالنسبة إلى المدرب هانز فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين يريان فيه القطعة المثالية لتدعيم الخط الهجومي، بينما تضع الإدارة الرياضية بعض البدائل على الطاولة تحسبًا لفشل الصفقة.

لكن هذه الخيارات لم تدخل مرحلة التنفيذ حتى الآن، إذ يفضل برشلونة منح الأولوية الكاملة لألفاريز خلال الأيام المقبلة.

اجتماع حاسم مع وكلاء اللاعب

وتشير التقارير إلى أن نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد اجتماعًا حاسمًا بين مسؤولي برشلونة ووكلاء المهاجم الأرجنتيني، من أجل تقييم فرص إتمام الصفقة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وسيكون أمام النادي الكتالوني خياران واضحان: الاستمرار في الضغط بكل قوة من أجل حسم انتقال ألفاريز، أو إغلاق الملف رسميًا والبدء في التحرك نحو أحد البدائل المتاحة في السوق.

ويرفض برشلونة دخول الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات دون مهاجم جديد، خصوصًا أن التفاوض في تلك المرحلة قد يصبح أكثر صعوبة مع ضيق الوقت وارتفاع مطالب الأندية.

موقف ألفاريز يزيد الضغط على أتلتيكو

وفي المقابل، لا يزال ألفاريز متمسكًا برغبته في الانتقال إلى برشلونة، وسط قناعة مشتركة بين اللاعب والنادي الكتالوني بأن الصفقة لا تزال قابلة للتحقق.

وكان غياب المهاجم الأرجنتيني عن قائمة أتلتيكو مدريد في المباراة الودية أمام أولمبيك مارسيليا قد أثار الكثير من التكهنات، إلا أن التقرير أوضح أن عدم مشاركته جاء لأسباب بدنية، خاصة أن اللاعبين الدوليين الذين عادوا إلى التدريبات يوم الإثنين لم يكونوا قد وصلوا إلى الجاهزية الكاملة.

لكن المواجهة المقبلة أمام مالاجا يوم 19 أغسطس ستكون أكثر أهمية، إذ من المنتظر أن يستعيد دييجو سيميوني جميع عناصره الأساسية، وبالتالي قد يصبح موقف ألفاريز أكثر وضوحًا أمام الجماهير.

خلاف مع سيميوني ووعد بالرحيل

وبحسب الرواية المتداولة في التقرير، فإن ألفاريز أبلغ سيميوني خلال حديث جمعهما الأربعاء الماضي بأنه لا يريد الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.

ويأتي موقف اللاعب في ظل اعتقاده بأن الرئيس التنفيذي للنادي، ميجيل أنخيل جيل مارين، سبق أن وعده بالسماح له بالرحيل خلال الصيف إذا وصل عرض مناسب لجميع الأطراف.

ويرى ألفاريز ووكيله أن هذا الوعد كان سببًا رئيسيًا في بدء التحركات نحو برشلونة، ولذلك يطالبان إدارة أتلتيكو بتفسير موقفها الحالي وسبب التراجع عن السماح بالرحيل.

برشلونة يبدأ البحث عن البديل

ورغم الدعم الكامل الذي يقدمه برشلونة لألفاريز، فإن صبر النادي الكتالوني ليس بلا حدود.

وتؤكد «سبورت» أن الإدارة الرياضية بدأت بالفعل في جمع المعلومات عن مهاجمين آخرين يمكن التعاقد معهم سريعًا إذا فشلت المفاوضات، لكن أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه لن يتم دون موافقة فليك.

ويحاول برشلونة تجنب تكرار سيناريو الانتظار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، عندما تصبح الخيارات محدودة والأسعار أكثر صعوبة..