قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يمنح ألفاريز مهلة أخيرة.. أسبوع واحد لحسم الصفقة أو التحول إلى الخطة البديلة

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
إسلام مقلد

يبدو أن برشلونة دخل المرحلة الحاسمة في محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعدما قررت إدارة النادي الكتالوني وضع حد زمني للمفاوضات، في ظل رغبة واضحة في إنهاء حالة الانتظار قبل الوصول إلى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ألفاريز الهدف الأول لفليك وديكو

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، لا تزال إدارة برشلونة متمسكة بخطة التعاقد مع ألفاريز، رغم ارتباط النادي خلال الفترة الأخيرة بعدد من المهاجمين الآخرين.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني يمثل الهدف الأول بالنسبة إلى المدرب هانز فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين يريان فيه القطعة المثالية لتدعيم الخط الهجومي، بينما تضع الإدارة الرياضية بعض البدائل على الطاولة تحسبًا لفشل الصفقة.

لكن هذه الخيارات لم تدخل مرحلة التنفيذ حتى الآن، إذ يفضل برشلونة منح الأولوية الكاملة لألفاريز خلال الأيام المقبلة.

اجتماع حاسم مع وكلاء اللاعب

وتشير التقارير إلى أن نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد اجتماعًا حاسمًا بين مسؤولي برشلونة ووكلاء المهاجم الأرجنتيني، من أجل تقييم فرص إتمام الصفقة واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وسيكون أمام النادي الكتالوني خياران واضحان: الاستمرار في الضغط بكل قوة من أجل حسم انتقال ألفاريز، أو إغلاق الملف رسميًا والبدء في التحرك نحو أحد البدائل المتاحة في السوق.

ويرفض برشلونة دخول الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات دون مهاجم جديد، خصوصًا أن التفاوض في تلك المرحلة قد يصبح أكثر صعوبة مع ضيق الوقت وارتفاع مطالب الأندية.

موقف ألفاريز يزيد الضغط على أتلتيكو

وفي المقابل، لا يزال ألفاريز متمسكًا برغبته في الانتقال إلى برشلونة، وسط قناعة مشتركة بين اللاعب والنادي الكتالوني بأن الصفقة لا تزال قابلة للتحقق.

وكان غياب المهاجم الأرجنتيني عن قائمة أتلتيكو مدريد في المباراة الودية أمام أولمبيك مارسيليا قد أثار الكثير من التكهنات، إلا أن التقرير أوضح أن عدم مشاركته جاء لأسباب بدنية، خاصة أن اللاعبين الدوليين الذين عادوا إلى التدريبات يوم الإثنين لم يكونوا قد وصلوا إلى الجاهزية الكاملة.

لكن المواجهة المقبلة أمام مالاجا يوم 19 أغسطس ستكون أكثر أهمية، إذ من المنتظر أن يستعيد دييجو سيميوني جميع عناصره الأساسية، وبالتالي قد يصبح موقف ألفاريز أكثر وضوحًا أمام الجماهير.

خلاف مع سيميوني ووعد بالرحيل

وبحسب الرواية المتداولة في التقرير، فإن ألفاريز أبلغ سيميوني خلال حديث جمعهما الأربعاء الماضي بأنه لا يريد الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.

ويأتي موقف اللاعب في ظل اعتقاده بأن الرئيس التنفيذي للنادي، ميجيل أنخيل جيل مارين، سبق أن وعده بالسماح له بالرحيل خلال الصيف إذا وصل عرض مناسب لجميع الأطراف.

ويرى ألفاريز ووكيله أن هذا الوعد كان سببًا رئيسيًا في بدء التحركات نحو برشلونة، ولذلك يطالبان إدارة أتلتيكو بتفسير موقفها الحالي وسبب التراجع عن السماح بالرحيل.

برشلونة يبدأ البحث عن البديل

ورغم الدعم الكامل الذي يقدمه برشلونة لألفاريز، فإن صبر النادي الكتالوني ليس بلا حدود.

وتؤكد «سبورت» أن الإدارة الرياضية بدأت بالفعل في جمع المعلومات عن مهاجمين آخرين يمكن التعاقد معهم سريعًا إذا فشلت المفاوضات، لكن أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه لن يتم دون موافقة فليك.

ويحاول برشلونة تجنب تكرار سيناريو الانتظار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، عندما تصبح الخيارات محدودة والأسعار أكثر صعوبة..

برشلونة جوليان ألفاريز ألفاريز أتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد