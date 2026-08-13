حمزة عبد الكريم يلفت أنظار برشلونة.. فليك يراقب تألق المهاجم المصري مع الفريق الأول

أصبح المصري حمزة عبد الكريم محط أنظار داخل نادي برشلونة، بعدما بدأ في التدرب مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانز فليك خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وخاض عبد الكريم 4 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الفترة التحضيرية، وتمكن من تسجيل هدفين في شباك برمنجهام سيتي، قبل سفره للمشاركة في البطولة الودية الثلاثية التي ضمت أودينيزي ونوتينجهام.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، بدأ فريق برشلونة أتلتيك، بقيادة جوليانو بيليتي، استعداداته للموسم الجديد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ويتبقى نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق منافسات الدوري.

ويعمل بيليتي حاليًا على دمج الصفقات الجديدة مع اللاعبين الذين تم تصعيدهم من فريق الشباب تحت 19 عامًا، في إطار تجهيز الفريق للموسم المقبل.

ولا يزال موقف حمزة عبد الكريم مع برشلونة أتلتيك غير محسوم، في ظل بحث الفريق عن مهاجم صريح لشغل مركز رقم 9، حيث يُعد اللاعب المصري أحد الخيارات التي يعتمد عليها بيليتي لهذا المركز.

وكان عبد الكريم قد بدأ مشواره مع شباب برشلونة، رغم انضمامه في الأساس لتعزيز صفوف برشلونة أتلتيك، بينما يشارك حاليًا مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد، عقب ظهوره مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم.

ويواصل هانز فليك متابعة اللاعب عن قرب، خاصة في ظل قدرته على التسجيل، ومن المنتظر أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرص جديدة للمشاركة في المباريات الودية مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.