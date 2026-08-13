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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفع عرضه لضم محمود صلاح.. والمحلة يتمسك بـ40 مليون جنيه

محمود صلاح
محمود صلاح
إسلام مقلد

دخلت مفاوضات النادي الأهلي مع غزل المحلة للتعاقد مع محمود صلاح، لاعب الفريق الصاعد، مراحلها الأخيرة، وسط تحركات مكثفة من إدارة القلعة الحمراء لحسم الصفقة قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.

ويأمل الأهلي في إنهاء الاتفاق مع غزل المحلة، خاصة أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر وخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

الأهلي يقدم عرضًا بـ32 مليون جنيه

وكشف العرض الأخير الذي قدمه الأهلي عن وصول القيمة المالية المقترحة للصفقة إلى 32 مليون جنيه، مع تنازل محمود صلاح عن مليوني جنيه من مستحقاته، في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الناديين وتسريع حسم المفاوضات.

وتأتي مرونة اللاعب المالية في ظل تمسكه بالانتقال إلى الأهلي، حيث يسعى للمساهمة بنفسه في إزالة أي عقبات قد تحول دون إتمام الصفقة.

غزل المحلة يطلب 40 مليونًا

في المقابل، يتمسك مسؤولو غزل المحلة بالحصول على 40 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب، إلى جانب وضع بعض الامتيازات الإضافية المرتبطة بمشاركاته مع الأهلي والبطولات التي قد يحققها خلال الفترة المقبلة.

وأبقى هذا الاختلاف في المطالب المالية الصفقة معلقة حتى الساعات الأخيرة، في ظل محاولة الأهلي الوصول إلى صيغة ترضي إدارة المحلة وتحسم انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

عرض إسباني يهدد الصفقة

ولا يعتمد غزل المحلة على عرض الأهلي فقط، إذ يمتلك النادي عرضًا من مالاجا الإسباني، يتيح انتقال محمود صلاح إلى الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند يسمح بالشراء النهائي مقابل مليون دولار.

ويمثل العرض الإسباني ورقة ضغط في المفاوضات، خاصة أن إدارة المحلة لا تواجه ضرورة ملحة للموافقة على العرض الأهلاوي إذا لم يتم التوصل إلى المقابل المالي الذي تراه مناسبًا.

رغبة محمود صلاح ترجح كفة الأهلي

ورغم وجود العرض الإسباني، تبدو رغبة اللاعب أحد العوامل الرئيسية التي قد تحسم مستقبل الصفقة، في ظل تفضيله ارتداء قميص الأهلي خلال الموسم الجديد.

وأبدى محمود صلاح مرونة واضحة في سبيل إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء، بعدما وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته، وهو ما يعكس تمسكه بخوض التجربة مع بطل الدوري المصري.

الساعات الأخيرة تحسم مصير الصفقة

وتتواصل الاتصالات بين مسؤولي الأهلي وغزل المحلة بشكل مكثف خلال الساعات الحالية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القيمة المالية للصفقة وباقي البنود التعاقدية.

ومع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب القيد، أصبح عامل الوقت حاسمًا في مستقبل محمود صلاح، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات وما إذا كان الأهلي سينجح في حسم الصفقة، أم يقرر غزل المحلة الإبقاء على مطالبه المالية والاتجاه نحو العرض الإسباني.

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