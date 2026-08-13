حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط 43993 طنا من الخشب الزان والخردة والذرة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22390 طن تشمل : 3984 طن علف بنجر و 4000 طن يوريا و 5013 طن جبس خام صب و 5328 طن بودرة جبس معبأ و 4065 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43993 طن تشمل : 1944 طن خردة و 2178 طن حديد و 38446 طن ذرة و 1425 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 575 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 246 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 64569 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 34682 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5570 حركة .