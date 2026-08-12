تعرف على تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والدكتور محمود الديب مدير المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية والمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة»، والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، وممثلي جهاز تعمير سيناء ودار الهندسة ولجنة التأمين الصحي الشامل ووحدة «حياة كريمة»، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية بهذا الملف.

واستعرض الاجتماع الموقف الراهن لمشروعات الوحدات الصحية بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإجمالي المشروعات المستهدفة، والمشروعات المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع موقف توفير الأراضي اللازمة لإنشاء عدد من المنشآت الصحية بمناطق دمياط والزرقا والروضة وعزبة البرج وكفر البطيخ وفارسكور، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة للمنظومة.



وأكد محافظ دمياط أهمية الإسراع في استيفاء الإجراءات وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات المستهدفة، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة تنفيذ المنشآت الصحية والبدء في تفعيل المنظومة .