تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 15 سفينة، بينما غادرته 11 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وتحت الشحن والتفريغ إلى 31 سفينة.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة اليوم / الأربعاء /، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18 ألفًا و292 طنًا تشمل: علف بنجر، وأسمنت معبأ، وجبس خام صب، وبودرة جبس معبأ، وبضائع متنوعة، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفًا و23 طنًا شملت: خردة، وحديد، وذرة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1597 حاوية مكافئة، وبلغت حاويات الترانزيت 761 حاوية مكافئة، مشيرًا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 65 ألفًا و156 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35 ألفًا و540 طنًا، وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5163 حركة.